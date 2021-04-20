12 топ-клубов объявили о Суперлиге и разозлили всех. И что теперь?

Главные факты о событиях понедельника.

Суперлига

В воскресенье поздно вечером 12 клубов объявили о запуске Суперлиги — закрытого турнира с участием 20 популярных команд Европы (15 — постоянных и еще 5 — сменяемых). Анонс был сделан накануне презентации УЕФА нового формата Лиги чемпионов.

12 клубов-основателей — это «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», а также «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», «Барселона» и «Атлетико», «Милан» и «Интер». Не были названы еще три учредителя Суперлиги.

Руководителем новой организации был избран президент «Реала» Флорентино Перес. Его заместителями стали президент «Ювентуса» Андреа Аньелли (вышел из исполкома УЕФА и Ассоциации европейских клубов) и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глэйзер.

В релизе организаторы Суперлиги подчеркнули, что глобальная пандемия усилила нестабильность экономической модели европейского футбола, а предлагаемые регулирующими органами меры не решают фундаментальных вопросов — необходимости как предлагать продукт более высокого качества, так и получать дополнительные финансовые ресурсы.

Формат Суперлиги: все матчи — в середине недели, предполагаемый старт — уже в августе, сначала — двухкруговой турнир в группах по 10 команд, по три лучшие напрямую выходят в четвертьфинал, команды с 4-х и 5-х мест проводят стыковые матчи, дальше — традиционный плей-офф с играми дома и в гостях и финал из одной игры на нейтральном поле в мае.

Инвестировать в Суперлигу готов американский банк JP Morgan, а в разработке проекта активное участие принимала финансовая компания Key Capital. Стартовая выплата 15 клубам-учредителям — 3,5 миллиарда евро (для вложения в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавируса), а ожидаемые выплаты по механизму солидарности в первоначальный период — более 10 миллиардов евро.

В организации Суперлиги при этом в целом много вопросов, план не кажется четким. В компании испанских, итальянских и английских команд не оказалось представителей Германии, Франции, Португалии и других стран: в частности, вне Суперлиги остались «Бавария», «Боруссия», «Лейпциг», «ПСЖ» и «Порту».

Реакция

УЕФА еще до объявления организаторов Суперлиги выпустил совместное предупреждение с испанскими, английскими и итальянскими федерациями и лигами. Появилась информация о готовности УЕФА подать иски с крупными финансовыми претензиями к участникам нового турнира, как и тех — к регулирующим органам в расчете не дать сорвать свой проект.

ФИФА выразила неодобрение «закрытой европейской отколовшейся лиге». Категорически против европейские федерации и топ-лиги Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, ряд клубов этих стран выступили с осуждением или предложением исключить участников Суперлиги из чемпионата. Свои заявления распространили РФС и РПЛ.

Громкие слова о разрушительных действиях для футбола и жадности топ-клубов произнесли видные политики и звезды спорта, менеджеры, тренеры и игроки. В их числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, легенда «МЮ» Алекс Фергюсон, представители «Баварии» и «Боруссии» и другие. Схожая реакция у ведущих европейских медиа и болельщиков топ-клубов. Остаются сомнения у тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с рядом жестких заявлений в ходе видеоконференции. «Суперлига — плевок в болельщиков. Мы не позволим им забрать у нас футбол!» — заявил словенец. У него огромные претензии к «главному разочарованию и самому большому вруну» Аньелли, дочери которого он приходится крестным отцом. Основателей Суперлиги он назвал группой жадных клубов, саму ее — организацией-фантомом, а также обозначил ряд возможных последствий.

Что дальше

В понедельник УЕФА представил проект реформирования Лиги чемпионов и двух других еврокубков (Лига Европы и новая Лига конференций) с увеличением числа участников и матчей с 2024 года. Чеферин уверен, что в Европе достаточно хороших команд, чтобы продолжить проводить все турниры с 12 отколовшимися клубами или без них.

УЕФА может исключить 12 клубов-бунтарей из еврокубков. В полуфинале этого сезона Лиги чемпионов таких три из четырех в парах «Манчестер Сити» — «ПСЖ» и «Реал» — «Челси», в Лиге Европы — два из четырех в парах «Манчестер Юнайтед» — «Рома» и «Вильярреал» — «Арсенал».

Один из важных и неясных вопросов в случае войны футбольных властей и топ-клубов — судьба игроков этих команд. Им могут запретить выступать за национальные сборные, участвовать в чемпионатах мира и Европы. Чеферин соглашается, что футболисты в какой-то мере заложники ситуации, но и здесь на словах настроен серьезно. Коснутся ли запреты Евро-2020 — глава УЕФА сейчас сказать не готов.

По возможным решениям пока тоже много неопределенного. Зато есть обещание: «Проинформируем вас позднее».