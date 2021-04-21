Американский банк, который хотел взорвать европейский футбол. Он регулярно оказывался в центре скандалов

А еще JPMorgan помогал Глейзерам купить «МЮ» и дал Пересу денег на реконструкцию стадиона.

Деньги на Суперлигу

Суперлига приказала долго жить, не успев родиться. Но кто хотел провернуть эту революцию? За чей счет банкет? Мы изучили связи американского банка JPMorgan, который назывался главным инвестором, и нашли много любопытного.

Как писал Bloomberg, банк изначально планировал выделить клубам-учредителям Суперлиги 3,5 миллиарда евро — те самые деньги, которые пошли бы на развитие инфраструктуры и покрытие убытков, связанных с пандемией Covid-19. В дальнейшем эта сумма должна была вырасти до 4 миллиардов евро (4,8 миллиарда долларов).

По словам источника агентства, по контракту клубы брали на себя обязательство быть участниками Суперлиги в течение определенного количества лет. Это обязательное условие, которое было ключевым для JPMorgan. Банк хотел иметь дело с долгосрочным проектом.

Самое занятное, что клубы получали средства не безвозмездно, а в кредит. Его нужно было погасить в течение 23 лет, процентная ставка — от 2 до 3% годовых.

JPMorgan Chase. Фото Reuters

Что это за банк?

JPMorgan Chase (таково полное название банка) — один из крупнейших мировых банков. Входит в так называемую «большую четверку» американских банков наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Причем по всем ключевым показателям — активы, депозиты, собственные средства, выручка, чистая прибыль, рыночная капитализация — именно JPMorgan занимает среди них первое место.

Банк ведет свою историю с 1799 года. Сейчас это уже не просто банк, а самый настоящий финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния различных структур, с самым широким спектром деятельности. Компания занимается инвестиционным банкингом, коммерческим банкингом, оказывает классические банковские услуги частным лицам, проводит транзакции и управляет активами.

Головной офис JPMorgan находится в Нью-Йорке. Компания имеет свои подразделения и дочерние отделения во многих странах мира, включая Россию.

С ним были связаны другие громкие скандалы?

Да. И не один. Например, в 2001 году банк оказался причастен к краху компании Enron — одному из крупнейших финансовых скандалов последних десятилетий в США. В итоге JPMorgan выплатил более 2 миллиардов долларов штрафа, а в 2005 году заплатил еще 2,2 миллиарда для урегулирования судебного иска, поданного инвесторами к Enron.

JPMorgan был одним из банков, стоящих у истоков финансового кризиса 2008 года. Как и другие крупные банки, он активно вел операции с ипотечными облигациями. Рассказывать всю подоплеку можно долго, но лучше посмотрите отличный фильм «Игра на понижение» с Кристианом Бэйлом, Брэдом Питтом, Райаном Гослингом и Марго Робби — там все показано доступно и правдиво. В 2010 году Федеральная комиссия США по ценным бумагам в рамках своего расследования предъявила JPMorgan ряд исков. Через три года банк выплатил рекордные 13 миллиардов долларов штрафа.

В середине 2010-х JPMorgan оказался замешан в скандале с Берни Мэдоффом — одним из крупнейших аферистов в истории США, создавшим масштабную финансовую пирамиду. Суть претензий в том, что Мэдофф открыл счет в банке еще в 1986 году и был его клиентом до самого ареста в 2008-м. Там знали о махинациях, которые он проводил, но не хотели жаловаться в правоохранительные органы, чтобы не лишиться крупного клиента. Как итог — штраф в 1,7 миллиарда долларов.

В 2011 году Управление по контролю за иностранными активами казначейства США оштрафовало JPMorgan за нарушение санкций, наложенных в отношении Кубы, Судана, Ирана и Либерии.

Список можно продолжать довольно долго — тут и спекуляции с ценными бумагами, и манипуляции на рынке, и даже коррупция в Гонконге. С другой стороны, все это относится и к остальным транснациональным финансовым холдингам.

Джоэл и Аврам Глэйзеры. Фото AFP

У JPMorgan действительно так много денег?

Да. 7 апреля банк выпустил ежегодный отчет, согласно которому доходы компании за 2020 год составили 122,9 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 29,1 миллиарда. Для сравнения, в 2019-м эти показатели были 118,5 и 36,4 миллиарда долларов соответственно. В отчете говорится, что JPMorgan предоставили кредитов и привлекли инвестиций в общей сложности на 2,3 триллиона долларов.

Как JPMorgan связан со спортом?

Банк является партнером и спонсором сразу нескольких клубов и лиг. Он выкупил права на названия арен клуба НБА «Голден Стэйт» и клуба МЛБ «Аризона Даймондбэкс». JPMorgan — партнер футбольной МЛС и Открытого чемпионата США по теннису.

Как JPMorgan еще связан с Суперлигой?

В 2003 году банк консультировал семейство Глейзеров, когда те покупали «Манчестер Юнайтед». Он же помогал «МЮ» в 2013-м, когда клуб проводил первичное размещение акций на бирже. Кроме того, нынешний исполнительный директор клуба Эд Вудворд, который после провала Суперлиги подал в отставку, с 1999 по 2005 год работал инвестиционным банкиром в JPMorgan и был консультантом Глейзеров, когда те покупали «МЮ», после чего перешел на работу в «Юнайтед».

JPMorgan помогал президенту «Реала» Флорентино Пересу привлечь средства на масштабную реконструкцию «Сантьяго Бернабеу», которая началась весной прошлого года.

Наконец, банк участвовал в размещении «Интером» облигаций, обеспеченных будущими доходами клуба от медиа.

Кроме того, JPMorgan консультировал владельца «Фиорентины» Рокко Комиссо и хозяина «Ромы» Дэна Фридкина, когда те приобретали клубы серии А.