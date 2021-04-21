«Футбол принадлежит болельщикам больше, чем когда-либо». Реакция игроков и топ-клубов на отмену Суперлиги

Проект заморожен, английские клубы извиняются, футболисты оставляют важные сообщения.

Запуск

Суперлига объявила о старте проекта релизом на сайте в ночь на понедельник, 19 апреля, перед заседанием исполкома УЕФА по реформам Лиги чемпионов и других еврокубков. 12 клубов-основателей — это «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», а также «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм», «Барселона» и «Атлетико», «Милан» и «Интер».

Новую организацию возглавил президент «Реала» Флорентино Перес, его заместителями стали президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер. Были объявлены инвестор — американский банк JP Morgan, первоначальная выплата клубам в 3,5 миллиарда евро, формат турнира и цель повысить уровень и доходы всей футбольной структуры, не были названы еще три учредителя, пять «сменных» участников перед первым сезоном и другие детали поспешного старта.

12 «жадных бунтарей» столкнулись с волной негатива — против выступили УЕФА и ФИФА, все федерации и ведущие лиги, другие топ-команды, политики, легенды и болельщики. Поклонники клубов Суперлиги осадили соцсети и стадионы с акциями протеста. УЕФА пригрозил тотальной изоляцией участникам проекта и их игрокам.

Развал

Суперлига в ночь на среду, 21 апреля, объявила о приостановке проекта, который должен был «позволить нашему спорту развиваться и принести новые ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды». «Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы обдумаем наиболее подходящие шаги по изменению проекта», — обещано в распространенном релизе.

Вечером вторника и ночью стало известно о выходе из проекта шести английских клубов — принято считать, что все началось с «Челси». При этом синие опубликовали релиз позже всех, первым это сделал «Ман Сити», а затем одновременно «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Собрались на выход «Атлетико», «Милан» и «Интер», а «Барселона» формально не вступала в новую лигу без одобрения членов клуба (голосования «за» своих сосьос).

Возможные и уже реализуемые последствия: американские владельцы «МЮ» и «Ливерпуля» задумались о продаже клубов, вице-президент «МЮ» Эд Вудворд покидает свой пост, не исключен уход президента «Юве» Аньелли, на президента «Реала» Переса оказывается серьезное давление.

«Мы вас услышали и жалеем»

«Мы спасли футбол!» — пение болельщиков «Челси» после акции с блокировкой автобуса команды у «Стэмфорд Бридж» перед матчем АПЛ, общения с советником синих Петра Чеха и поступления хороших новостей об отказе клуба Романа Абрамовича участвовать в проекте Суперлиги.

? WE SAVED FOOTBALL ?



Chelsea fans celebrate the news that the club has begun the process to leave the Super League.



(via @RiyadDilhan) pic.twitter.com/QIOQAoMN6r — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021

«Последние несколько дней снова показали, как глубоки чувства болельщиков всего мира к нашему великому клубу и к игре, которую мы любим. Как результат того, что мы услышали от вас и от футбольного сообщества в целом, мы решили покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку, и мы просим прощения за это. Мы осознаем, что понадобится время, чтобы снова заслужить вашу веру в то, что мы делаем, но мы решили войти в Суперлигу, только чтобы защитить будущее клуба, который вы любите, и игры, которую мы все так любим, — за счет лучшей солидарности и финансовой стабильности. Стабильность и систему нужно налаживать. Мы осознаем, что создали очень тревожную ситуацию в концовке настолько трудного для всех нас сезона. И мы вас услышали», — часть открытого письма «Арсенала».

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021

«Мы жалеем о беспокойстве и расстройстве, вызванном предложением создать Суперлигу. Мы чувствовали важность участия нашего клуба в разработке возможной новой структуры футбола для улучшения финансовой стабильности и поддержки футбольной пирамиды. Считаем, что спорт должен постоянно пересматривать турниры и управление, чтобы игра, которую мы все любим, продолжала развиваться и радовать фанатов по всему миру. Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто высказал свое взвешенное мнение», — заявление владельца «Тоттенхэма» Дэниела Леви.

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ?? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021

«Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция. Наша приверженность «Ливерпулю» и его болельщикам абсолютна и безоговорочна. Ты никогда не будешь один», — написал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, такие же сообщения опубликовали другие футболисты — в том числе Джеймс Милнер, Трент Александр-Арнолд, Роберту Фирмину, Вирджил ван Дейк и Энди Робертсон.

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками и сторонниками «Ливерпуля» за раскол, который вызвал за последние 48 часов. Выдвинутый проект никогда не устоит без поддержки фанатов. В Англии никто никогда не думал иначе. В эти 48 часов вам было ясно, что это не выдержит. Мы вас услышали. Хочу извиниться перед Юргеном Клоппом, игроками и всеми, кто так усердно работает в «Ливерпуле», чтобы наши болельщики гордились клубом. Они не несут абсолютно никакой ответственности за это. Их ругали несправедливо. Я один несу ответственность за ненужный негатив, проявленный за последние пару дней. Я этого не забуду. Это показывает силу, которую фанаты имеют сегодня и по праву будут иметь дальше», — часть открытого письма владельца «Ливерпуля» Джона Генри.

До этого свои заявления сделали главные тренеры «Ливерпуля» и «Ман Сити» Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Оба не стали скрывать: команды не участвовали в процессе. Клопп вместе с тем не поддерживает идею такого турнира, но вместе с Гвардиолой не упустил возможность указать на ошибки УЕФА. Лига чемпионов продолжается.

«Это было быстро»

«Пришло время перемен, и «Реал» всегда был на передовой, когда дело касалось развития. Так было и в 1950-е, и в 1990-е годы. Это происходит и сейчас. Проект может провалиться? Все к лучшему. На нас лежит ответственность. Мы будем вести переговоры со всеми сторонами, чтобы спасти футбол» — босс «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес все эти дни фонтанировал заявлениями и не унывал до последнего.

«Это было быстро, лол», — написал защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт и добавил популярный отрывок из мультсериала «Симпсоны» с быстро вышедшим из борделя дедушкой Абрахамом Симпсоном при встрече с внуком Бартом.

«Футбол принадлежит болельщикам. Сегодня больше, чем когда-либо», — написал защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Football belongs to the fans. Today more than ever. — Gerard Piqu? (@3gerardpique) April 20, 2021

«Лига чемпионов дала мне все. Это и есть детские мечты. Я был одним из таких детей в Булони. Никогда не позволяйте разрушить футбол, который мы любим. Мы не можем забыть, откуда мы и за кого играем», — написал экс-форвард «Баварии» Франк Рибери после перечисления своих памятных моментов.

The Champions League gave me everything. This is what kids' dreams are made of. I was one of them back in Boulogne-sur-Mer. Never let something destroy the football we love. We cannot forget where we come from and who we play for. ?? — Franck Rib?ry (@FranckRibery) April 20, 2021

«Приветствую вчерашнее объявление. Это правильный шаг для футбольных фанатов, клубов и сообществ всей страны. Мы должны и дальше защищать нашу заветную национальную игру», — написал один из звездных критиков проекта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

I welcome last night's announcement. This is the right result for football fans, clubs, and communities across the country. We must continue to protect our cherished national game. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2021

«Я уже называл этот проект ошибкой. Эти клубы сделали большую ошибку, но они вернулись. Им есть что предложить не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу. Главное, что теперь мы идем дальше, вновь едины и двигаемся вперед» — президент УЕФА Александер Чеферин сначала поприветствовал проявивший большой ум «Ман Сити», а затем поблагодарил все английские клубы.