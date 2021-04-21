Суперлига развалена. Что дальше? Фанаты требуют жертв

Идея нового турнира провалилась, но революции не избежать. Болельщики хотят наказать виновных в попытке переворота

Победа УЕФА

Восстание подавлено, но это еще не конец. История подтвердит: виновных в бунте всегда наказывают или они сами уходят с позором. Сорванная футбольная революция не исключение. Во многих топ-клубах грядет чистка. Причины так считать две.

Во-первых, руководители и владельцы убеждены, что Суперлига была единственным шансом избавиться от долгов и/или заработать солидные деньги. Во-вторых, они столкнулись с беспрецедентным давлением. Ладно болельщики — с ними уже давно никто не считается. Но даже футболисты и тренеры публично высказывались против инициативы своих же работодателей. И, конечно, никто не ожидал столь жесткой реакции со стороны УЕФА и лидеров стран. Катализатором развала стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который пригрозил шести английским клубам санкциями — к примеру, приостановкой рабочих виз для игроков и запретом на работу полиции у стадионов во время матчей.

Против 12 клубов ополчилась вся планета, и они этого точно не ожидали. Они проиграли, но точка еще не поставлена. Болельщики требуют, чтобы ответственные были наказаны.

Чистка в «МЮ»

Первая жертва уже есть. Исполнительный вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд покинет клуб к концу 2021 года — «МЮ» выпустил заявление еще во вторник. Для болельщиков «Юнайтед» это хорошая новость: Вудворд был фактическим управляющим клуба на протяжении восьми лет, и фанаты все это время винили его в регрессе клуба, сомнительных трансферах и растущих долгах. Действительно, с 2013 года, когда ушел сэр Алекс Фергюсон, «МЮ» ни разу не выиграл чемпионат Англии.

Но это еще не все. Журналист Daily Mail Майк Киган предположил, что семья Глейзер может выставить клуб на продажу после развала Суперлиги. Джоэл Глейзер был назначен вице-председателем турнира. Наряду с Флорентино Пересом и Андреа Аньелли американский глава «МЮ» стоял у истоков проекта. Теперь все может поменяться. Глейзеров и так не любили фанаты — до такой степени, что в нулевые группа болельщиков основала клуб «Юнайтед оф Манчестер» в ответ на новости о покупке «МЮ» американским бизнесменом. Болельщики недовольны, денег не будет, многомиллионные долги остались, акции «красных дьяволов» резко рухнули. Перемены неизбежны.

Уже, кстати, есть потенциальный покупатель — сам Конор Макгрегор во вторник написал в Twitter, что задумался над приобретением «Манчестер Юнайтед».

Гнев английских фанатов

Английские болельщики изначально были настроены радикально. Для них традиции футбола значат больше, чем для остальных. Даже фанаты «Челси», чей взлет связан с приходом Романа Абрамовича в начале века, потребовали отставки руководства. Союз болельщиков «Челси» (Chelsea Supporters' Trust) выпустил полноценное заявление, в котором выразил недоверие членам совета директоров клуба — Брюсу Баку (президент «Челси» с 2004 года) и Гаю Лоуренсу (исполнительный директор «Челси» с 2018 года).

The @ChelseaSTrust board have issued the following statement regarding the #EuropeanSuperLeague



WE DID IT TOGETHER ? pic.twitter.com/pPDjgOYBUF — Chelsea Supporters' Trust (@ChelseaSTrust) April 21, 2021

Болельщики «Арсенала» реанимировали хештег #КронкеАут — он снова в трендах британского Twitter. Стэн Кронке — бизнесмен из США, который владеет большим числом американских спортивных клубов и «Арсеналом». Контрольный пакет акций лондонцев у Кронке с апреля 2011-го, и за эти десять лет «Арсенал» растратил свое величие и превратился в середняка. Провал Суперлиги — повод для болельщиков запустить очередную волну, направленную на Кронке.

Даже болельщики «Ливерпуля» набросились на владельцев своего клуба — американскую компанию Fenway Sports Group, которая в 2010 году купила красных в плачевном состоянии и подарила им первый титул в АПЛ. Глава FSG Джон Генри, в отличие от других руководителей клубов, даже записал видеообращение с извинениями. Но не всех это убедило: самый популярный комментарий под записью включает в себя слово «продавайте».

John W Henry's message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu — Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021

Похожие настроения царят и в комментариях под заявлением «Тоттенхэма» о выходе из Суперлиги. Самый популярный твит: «Я никогда этого не забуду. Джо Льюис и Даниэл Леви, убирайтесь из моего клуба. Вы рискнули наследием и ценностями 139-летнего клуба ради небольшой суммы денег».

Из английских клубов только болельщики «Манчестер Сити» лояльны и просто ликовали, увидев сообщение о выходе — «горожане», к слову, первыми официально покинули Суперлигу.

Что будет с Пересом и Аньелли?

Заметьте, что в большинстве случаев фанаты требуют отставки американцев. Сейчас для английского футбола это крупнейший раздражитель, ведь банк J.P Morgan, предлагавший 12 клубам бешеные деньги за Суперлигу, — из США. Но не всем важно гражданство. К примеру, болельщики «Атлетико» жутко недовольны тем, что клуб выпустил заявление о выходе из Суперлиги, хотя не сообщал о входе в него. Там тоже можно встретить призывающих к отставке Мигеля Анхеля Хиль Марина и Энрике Сересо, которые уже несколько десятков лет управляют «Атлетико» и превратили его в европейский топ-клуб.

Болельщики «Милана» требуют отставки исполнительного директора Ивана Газидиса, а болельщики «Интера» разгневались на всю китайскую корпорацию Suning. Спокойно в «Барселоне» — там и так только что пережили переворот, да и в Суперлигу клуб внедрял бывший президент Жозеп Бартомеу. А вот фанаты «Ювентуса» вне себя от действий Андреа Аньелли, но его уход пока сложно представить — вся семья итальянца связана с туринским клубом (еще его дедушка Эдоардо возглавлял «Ювентус»).

Похожая ситуация с «Реалом». Для Флорентино Переса развал Суперлиги — сильнейший удар по репутации. Но выстроенная им самим система руководства «королевским клубом» исключает даже конкурентов при выборах президента, а болельщики его вряд ли свергнут. Но, как и в других случаях, Перес может сам избавиться от «Реала», ведь накануне он всех уверял: Суперлига — единственный выход спастись от последствий пандемии коронавируса.

Монополия

Вероятно, последуют и внешние санкции. В Англии собираются пересмотреть регламент премьер-лиги, чтобы исключить подобные случаи в будущем. 14 клубов АПЛ, не приглашенных в Суперлигу, уверены, что остальные шесть клубов нарушили регламент премьер-лиги, когда без предупреждения объявили о переходе в новый турнир.

Такого бурного течения в европейском футболе не было давно. И спокойнее всех сейчас в УЕФА. Европейский футбольный союз торжествует: он подавил восстание и показал свою истинную мощь. Но не покидает чувство, что просто меньшее зло победило большее.

Для УЕФА это победа. Но победа ли это для футбола? Выходит, любая попытка что-то создать в обход чиновников будет пресечена, а это означает монополию на европейский футбол. Главное, чтобы УЕФА не стал злоупотреблять своей властью.