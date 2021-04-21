Суперлига прожила два дня и распалась. Что они вообще хотели?

Созданием Суперлиги клубы продвигали свои интересы в Лиге чемпионов? Или УЕФА сам спродюсировал эти движения?

Конор Макгрегор шутит, что готов купить «Манчестер Юнайтед», болельщики «Тоттенхэма» отрекаются от клуба, «Ливерпуль» выставлен на продажу, фаны «Челси» не пускают команду на стадион, президенты «Юве» и «Реала», Андреа Аньелли и Флорентино Перес, могут быть уволены в ближайшее время.

И это не все новости, которые вырвались к концу второго дня Суперлиги. Скандал новой организации с ФИФА и УЕФА читался сразу, но непонятно, как Перес и Аньелли хотели вырулить из огненного конфликта.

Весь футбольный мир зависит от регламентов, созданных ФИФА и УЕФА, под их эгидами проводятся не только ЧМ, ЧЕ и еврокубки, а еще куча социальных проектов, которые придают организациям глобальное значение. Они же (социальные вопросы) делают их вхожими в кабинете самых влиятельных политиков и бизнесменов, что утраивает возможности каждой федерации в достижении любой цели.

Впрочем, желание американских инвесторов — яснее некуда. Футбол — самый популярный спорт на свете, а в Европе он самый качественный, и на нем можно заработать гигантские деньги. Тем более руководители лучших клубов не против выручать больше, чем дает ЛЧ, и забить на финансовый fair-play, поскольку инфляция, растущие зарплатные ведомости и перегретый трансферный рынок уничтожают кошельки быстрее, чем те успевают заполняться. Вроде бы все красиво.

Но футбол нельзя изолировать как раз из-за социальной и политической значимости. Это не североамериканские НБА, НХЛ, НФЛ или МЛБ, где шоу и спорта примерно поровну, а главный смысл существования — деньги. ФИФА и УЕФА работают по другому принципу. УЕФА — штука, объединяющая не просто европейские футбольные клубы, но национальности, культуры, политические интересы, которые решаются через евротурниры. Сложно представить, что это станет настолько важнее денег и вдруг условное загребское «Динамо» больше никогда не сможет сыграть с «Реалом» или «Барсой». Да это и несправедливо.

Зачем нужна была эта суета?

Поэтому с ресурсами ФИФА и УЕФА, которые могут выдернуть любой клуб из национального первенства и запретить игры в сборной даже Месси, задача прихлопнуть отчаянных сепаратистов — вопрос пустяковый. Но вот мы подходим к главному. Неужели Перес и Аньелли этого не понимают? Точно понимают, но зачем тогда все это? У меня есть три варианта.

1. Они безумцы, потерявшие чувство реальности.

2. УЕФА сама спродюсировала эти движения, чтобы все вокруг автоматом согласились на спорные реформы формата ЛЧ, которые вступают с 2024-го.

3. Перес и Аньелли задумали великую суету, чтобы на этапе введения нового формата УЕФА учла максимальное количество интересов топ-клубов. Например, повышенные выплаты, постоянное место в турнире и прочее.

Но в итоге получилось максимально резко и суперсмешно. Все клубы премьер-лиги уже готовы отказаться от заявки на участие в Суперлиге, к ним же добавляется мадридский «Атлетико».

В плюсе остались Моуринью и «Спартак»

Такого масштабного помутнения просто не может быть, но мы следим за этим практически онлайн, и все так очевидно. Правда, мотив пока до конца не ясен, зато мне точно ясно, кто получил от этого пользу.

Во-первых, Жозе Моуринью, потому что опять оказался особенным — первым и последним тренером, уволенным из Суперлиги.

Во-вторых, англоязычный Twitter «Спартака», который выставил абсолютный личный рекорд по взаимодействиям после одного из постов в контексте Суперлиги. В этом твите красно-белые предложили всем не согласным с Суперлигой болеть за «Спартак». Это было красиво.

Кажется, это не самая очевидная польза от образования Суперлиги, но на большее их не хватило. Впрочем, если Макгрегор все-таки купит «МЮ», то все точно будет не зря.