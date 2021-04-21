Суперлига прожила два дня и распалась. Что они вообще хотели?
Конор Макгрегор шутит, что готов купить «Манчестер Юнайтед», болельщики «Тоттенхэма» отрекаются от клуба, «Ливерпуль» выставлен на продажу, фаны «Челси» не пускают команду на стадион, президенты «Юве» и «Реала», Андреа Аньелли и Флорентино Перес, могут быть уволены в ближайшее время.
И это не все новости, которые вырвались к концу второго дня Суперлиги. Скандал новой организации с ФИФА и УЕФА читался сразу, но непонятно, как Перес и Аньелли хотели вырулить из огненного конфликта.
Весь футбольный мир зависит от регламентов, созданных ФИФА и УЕФА, под их эгидами проводятся не только ЧМ, ЧЕ и еврокубки, а еще куча социальных проектов, которые придают организациям глобальное значение. Они же (социальные вопросы) делают их вхожими в кабинете самых влиятельных политиков и бизнесменов, что утраивает возможности каждой федерации в достижении любой цели.
Впрочем, желание американских инвесторов — яснее некуда. Футбол — самый популярный спорт на свете, а в Европе он самый качественный, и на нем можно заработать гигантские деньги. Тем более руководители лучших клубов не против выручать больше, чем дает ЛЧ, и забить на финансовый fair-play, поскольку инфляция, растущие зарплатные ведомости и перегретый трансферный рынок уничтожают кошельки быстрее, чем те успевают заполняться. Вроде бы все красиво.
Но футбол нельзя изолировать как раз из-за социальной и политической значимости. Это не североамериканские НБА, НХЛ, НФЛ или МЛБ, где шоу и спорта примерно поровну, а главный смысл существования — деньги. ФИФА и УЕФА работают по другому принципу. УЕФА — штука, объединяющая не просто европейские футбольные клубы, но национальности, культуры, политические интересы, которые решаются через евротурниры. Сложно представить, что это станет настолько важнее денег и вдруг условное загребское «Динамо» больше никогда не сможет сыграть с «Реалом» или «Барсой». Да это и несправедливо.
Зачем нужна была эта суета?
Поэтому с ресурсами ФИФА и УЕФА, которые могут выдернуть любой клуб из национального первенства и запретить игры в сборной даже Месси, задача прихлопнуть отчаянных сепаратистов — вопрос пустяковый. Но вот мы подходим к главному. Неужели Перес и Аньелли этого не понимают? Точно понимают, но зачем тогда все это? У меня есть три варианта.
1. Они безумцы, потерявшие чувство реальности.
2. УЕФА сама спродюсировала эти движения, чтобы все вокруг автоматом согласились на спорные реформы формата ЛЧ, которые вступают с 2024-го.
3. Перес и Аньелли задумали великую суету, чтобы на этапе введения нового формата УЕФА учла максимальное количество интересов топ-клубов. Например, повышенные выплаты, постоянное место в турнире и прочее.
Но в итоге получилось максимально резко и суперсмешно. Все клубы премьер-лиги уже готовы отказаться от заявки на участие в Суперлиге, к ним же добавляется мадридский «Атлетико».
В плюсе остались Моуринью и «Спартак»
Такого масштабного помутнения просто не может быть, но мы следим за этим практически онлайн, и все так очевидно. Правда, мотив пока до конца не ясен, зато мне точно ясно, кто получил от этого пользу.
Во-первых, Жозе Моуринью, потому что опять оказался особенным — первым и последним тренером, уволенным из Суперлиги.
Во-вторых, англоязычный Twitter «Спартака», который выставил абсолютный личный рекорд по взаимодействиям после одного из постов в контексте Суперлиги. В этом твите красно-белые предложили всем не согласным с Суперлигой болеть за «Спартак». Это было красиво.
Кажется, это не самая очевидная польза от образования Суперлиги, но на большее их не хватило. Впрочем, если Макгрегор все-таки купит «МЮ», то все точно будет не зря.
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