В «Нефтехимике» объяснили, почему хоккейная Суперлига продержалась дольше футбольной

«Нефтехимик» на странице клуба в Twitter 21 апреля с юмором отреагировал на приостановлении футбольной Суперлиги.

«Прошлая Суперлига дольше продержалась, потому что там были мы», — шутит пресс-служба нижнекамцев.

Российская хоккейная Суперлига просуществовала с 1996-го по 2008-й годы, уступив место Континентальной хоккейной лиге.

Прошлая Суперлига дольше продержалась потому что там были мы — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) April 21, 2021

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.