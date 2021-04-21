«Арсенал» опубликовал открытое письмо к болельщикам после выхода из Суперлиги

«Арсенал» 21 апреля на официальном сайте клуба опубликовал открытое письмо к болельщикам после выхода из Суперлиги.

«Последние несколько дней еще раз нам показали, насколько глубоко наши болельщики по всему миру испытывают чувства к великому клубу и к игре, которую мы все любим. Нам не нужно было напоминать об этом, но реакция сторонников в последние дни дала нам время для дальнейших глубоких размышлений. В наши намерения никогда не входило причинять кому-то страдания, однако, когда пришло приглашение присоединиться к Суперлиге, мы, зная, что никаких гарантий не было, не хотели отставать, чтобы гарантировать, что мы защищаем «Арсенал» и его будущее.

В результате того, что мы выслушали вас и широкое футбольное сообщество в последние дни, мы выходим из Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим извинения за нее. Мы знаем, что потребуется время, чтобы восстановить вашу веру в то, чего мы пытаемся достичь здесь, в «Арсенале». Но позвольте нам прояснить, что решение стать частью Суперлиги было вызвано нашим желанием защитить «Арсенал», клуб, который вы любите, и поддержать любимую игру за счет большей солидарности и финансовой стабильности.

Стабильность важна для процветания игры, и мы продолжим стремиться к обеспечению безопасности, необходимой игре для продвижения вперед. Систему нужно исправить. Мы должны работать вместе, чтобы найти решения, которые защитят будущее игры и использовать невероятную мощь футбола, которая заставит нас быть сильнее. Наконец, мы знаем, что это было очень тревожным в конце невероятно трудного года для всех вас", — сообщается в заявлении.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.