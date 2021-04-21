Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Новости   //    Футбол   //    Суперлига

Губерниев — о распаде Суперлиги: «Рад, что революция не удалась. Набивать кошельки в тяжелое время — свинство»

11:43
Дмитрий Губерниев. Фото «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото «СЭ»
Теги:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о распаде Суперлиги.

Болельщики &laquo;Челси&raquo; остановили автобус команды перед игрой в&nbsp;АПЛ и&nbsp;дождались новостей о&nbsp;выходе из&nbsp;Суперлиги.Суперлига сдалась. Английские клубы извинились, фанаты празднуют

«Я очень рад, что эта революция не удалась. Меня покоробило то, как богатые люди в разгар пандемии решили стать еще богаче. С помощью этих денег они хотели решить проблему своего не очень хорошего менеджмента. Я считаю, что это свинство. Когда сложно всем, нельзя думать о своих карманах. Меня устраивает нынешний формат Лиги чемпионов. Слабые должны пытаться стать сильнее, тот же «Ювентус» в последние годы проигрывает всем, кому не лень. Мне было бы не интересно смотреть на бесконечные матчи 12 команд между собой. Здорово, что все распалось», — сказал Губерниев «СЭ».

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

(Владимир Пушкарев)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов