Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о распаде Суперлиги.

«Я очень рад, что эта революция не удалась. Меня покоробило то, как богатые люди в разгар пандемии решили стать еще богаче. С помощью этих денег они хотели решить проблему своего не очень хорошего менеджмента. Я считаю, что это свинство. Когда сложно всем, нельзя думать о своих карманах. Меня устраивает нынешний формат Лиги чемпионов. Слабые должны пытаться стать сильнее, тот же «Ювентус» в последние годы проигрывает всем, кому не лень. Мне было бы не интересно смотреть на бесконечные матчи 12 команд между собой. Здорово, что все распалось», — сказал Губерниев «СЭ».

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

(Владимир Пушкарев)