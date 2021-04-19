Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Новости   //    Футбол   //    Суперлига

Президент УЕФА Чеферин назвал жадными боссов 12 клубов-основателей Суперлиги

16:17
Теги:

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о руководителях 12 клубов-основателей Суперлиги.

«Я встречал разных людей, будучи адвокатом. Попадались лжецы, но было много хороших людей, тем, кому я верил и доверял. Верю и сегодня – клубам из Германии и Франции, лиг, футбольных федераций. У меня хватает друзей в футболе. Футбол не коррумпирован. Только небольшая группа людей. Ими руководит жадность. Может, им сама игра, сам футбол и не интересен. Их интересуют не те цифры, что светятся на табло, а те – что у них на счетах», - сказал Чеферин.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

(Александр Бобров)

Опрос

проголосовало: 8062
Все опросы
Лига чемпионов — без лучших: как относитесь к идее создания 12 топ-клубами Суперлиги?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов