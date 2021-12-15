Форвард «Барселоны» объявил об уходе из футбола после октябрьского приступа тахикардии.

Великий аргентинец

Сложно поверить в то, что Серхио Агуэро больше не будет играть в футбол на профессиональном уровне. Ему всего 33. Минувшим летом аргентинец выиграл Кубок Америки и эмоционально попрощался с «Манчестер Сити». Для английской премьер-лиги и «горожан» Агуэро — несомненный герой и один из самых запоминающихся футболистов в истории.

Аргентинец — лучший бомбардир в истории клуба (260 голов) и рекордсмен «Сити» по числу титулов (15). Но куда важнее цифр и трофеев то, что Кун навсегда останется в памяти болельщиков. Агуэро — автор того самого золотого гола на последних секундах чемпионата-2011/12. Развязка того сезона — одна из самых непредсказуемых в истории английского футбола, и именно гол аргентинца подарил «Манчестер Сити» первую победу в премьер-лиге.

Aguero: «When I think about that title winning goal against QPR, I don't think of myself. I think of the excitement of the fans and my teammates.» ??? #MCFC pic.twitter.com/t3lQXcHrcY — ManCityzens (@ManCityzenscom) July 28, 2019

Хеппи-энда не получилось — в последнем матче за «горожан» Агуэро уступил в финале Лиги чемпионов, а затем перешел в «Барселону» с надеждой наконец-то поиграть в одном клубе со своим давним другом Лионелем Месси. Вместе они выигрывали еще золото Олимпийских игр-2008 и всегда жили в одном номере на сборах национальной команды. Казалось, этот трансфер — лишь начало новой главы карьеры. Однако все уже тогда пошло по худшему сценарию: Месси ушел в «ПСЖ», а сам Серхио из-за повреждения голеностопа не мог дебютировать за сине-гранатовых до середины октября.

Короткая глава в «Барсе»

Агуэро все-таки провел пять матчей за «Барселону» и даже забил — единственный гол аргентинца пришелся на класико, правда, каталонцы все равно проиграли «Реалу» 1:2. А 30 октября Серхио в последний раз вышел на поле — в матче с «Алавесом» его заменили на 41-й минуте. Форварду внезапно стало плохо: он с трудом дышал и держался за грудь.

Sergio Aguero was subbed off during Barcelona's clash vs Alaves as the Argentine was found having trouble breathing! ?#Barcelona #Aguero #SergioAguero #FCB pic.twitter.com/ApWuAx6r6t — Sportskeeda Football (@skworldfootball) October 30, 2021

Оказалось, что Агуэро пережил приступ тахикардии. Его оставили в больнице, обследовали и выявили проблемы с сердцем. Изначально предполагалось, что аргентинец пропустит три месяца, но ситуация оказалась хуже. В среду «Барселона» созвала экстренную пресс-конференцию, на которой аргентинец объявил о завершении карьеры.

Решение Агуэро логично. Конечно, он был намерен играть еще несколько лет, но подвергать свое здоровье и жизнь риску нельзя — особенно когда речь идет о сердечных проблемах. «Барселона» полностью поддержала решение аргентинца, хотя для нее это — очередной удар. Агуэро уходит, Депай и Брэйтуэйт травмированы, так что у каталонцев на сегодня есть лишь один здоровый форвард — Люк Де Йонг. Каталонцы точно будут усиливаться зимой. Один из приоритетных вариантов — Эдинсон Кавани из «Манчестер Юнайтед», но, как пишет Diario Sport, «Барселона» теперь особенно боится брать возрастного форварда, да еще и с незалеченной травмой.

Страшная тенденция

Но трудности «Барсы» ничто по сравнению с проблемами Агуэро и мирового футбола в целом. Игроки стали чаще хвататься за сердце. Даже на прошлой неделе было сразу два случая на топ-уровне: в матче между «Норвичем» и «Манчестер Юнайтед» плохо стало защитнику «дьяволов» Виктору Линделефу, а в игре «Наполи» — «Эмполи» почувствовал боль в груди и ушел на замену форвард неаполитанцев Петр Зелиньски.

Линделефу после игры установили кардиомонитор, а Зелиньски просто дали передышку. Но все это выглядит тревожно на фоне самого резонансного подобного случая в этом году — клинической смерти Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020 с Финляндией. Датчанина на глазах у всего мира возвращали к жизни, и до сих пор он не вернулся на поле — Эриксен носит кардиовертер-дефибриллятор, а в Италии с ним нельзя ни тренироваться, ни играть.

Из других недавних случаев можно вспомнить замену вингера «Шерифа» Адама Траоре в ноябрьском матче Лиги чемпионов с «Реалом» — он тоже держался за грудь. А месяц назад Джон Флек из «Шеффилд Юнайтед» упал в обморок во время матча чемпионшипа с «Редингом» — и тоже до сих пор не вернулся на поле. Нельзя забывать и о защитнике «Аякса» Дэйли Блинде, которому диагностировали миокардит еще два года назад.

Проблем с сердцем в футболе действительно стало больше — кажется, даже болельщикам на трибунах в последний год оказывали помощь чаще, чем обычно. В Европе обретает силу теория о том, что все это — следствие или самого коронавируса, или вакцинации. Впрочем, официально связь сердечных проблем с ковидом никто не подтверждал. Однако за будущее все равно неспокойно.