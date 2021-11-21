Хави повторил результат главной легенды «Барселоны». Он тоже начал с победы в дерби

Сине-гранатовые выиграли первый матч с новым тренером.

Запах трофеев

В столице Каталонии всю неделю старались зарядить болельщиков позитивом. В центре внимания, естественно, Хави, у которого, правда, появился конкурент в информационном пространстве. Речь, естественно, о Дани Алвесе, который устроил настоящее шоу на своей презентации, вдыхал запах травы на «Камп Ноу» и уверял, что она по-прежнему пахнет титулами. Правда, помочь команде в игре бразилец сможет только в январе, а пока известно, что он взял себе восьмой номер Андреса Иньесты, и его базовый оклад будет минимально разрешенным правилами ла лиги и составит 155 тысяч евро в год.

Понятно, что есть еще и бонусы, но Алвес показывает — для него «Барселона» действительно больше, чем клуб. Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта настолько проникся всей этой историей и атмосферой, что не исключил возвращения в будущем Иньесты и Месси. Правда, для начала клубу нужно разобраться с текущими проблемами, потому что лимит зарплат на данный момент израсходован, и если никого не продать, возможных зимних новичков нельзя будет зарегистрировать.

Тем не менее, жертвовать пользующимся спросом на рынке Френки де Йонгом «Барса» не намерена, хотя ранее появлялись сообщения, что возможная продажа голландца за 70 миллионов евро стала бы для каталонцев серьезным подспорьем. Но в любом случае это не вопрос ближайших дней, а у тренерского штаба хватало насущных проблем.

В частности, вопреки прогнозам примерно на месяц откладывается возвращение Педри, а за несколько часов до субботней игры стало известно, что проблемы с сердцем вынудят Серхио Агуэро на следующей неделе объявить о завершении карьеры, пусть сам аргентинец и опроверг это в своих соцсетях.

Тем не менее, Хави не унывал и, рассказав о проделанной за неделю работе, выразил надежду, что в дерби с «Эспаньолом» уже будут видны результаты в плане тактики, психологии и результата.

17-летний дебютант и немного удачи

Удивлять тренер не обещал, однако ему это удалось, так как в стартовом составе дебютировал 17-летний Илиас Ахомач. В этом сезоне юноша с марокканскими корнями успел забить два мяча в четырех матчах за «Барселону Б», и его премьера могла получиться сказочной. Но, похоже, подвело волнение, потому что в своем возрасте он прославился ударами с разных дистанций, а тут с рабочей левой запустил мяч выше цели с линии площади ворот.

Практически сразу Хави подозвал к себе Пике с Бускетсом и дал какие-то указания, только принципиально ничего не менялось. «Барса» владела мячом и территорией, пытаясь что-то придумать, однако ей либо не хватало последнего штриха, либо традиционно для дерби нацеленный на разрушение «Эспаньол» оказывался готов к ходам соперника. Поэтому рекордные для этого сезона 11 ударов сине-гранатовых по итогам первого тайма выглядели обманчиво.

Вместе с тем обращал на себя внимание более агрессивный прессинг «Барселоны», что едва не принесло пенальти после падения в штрафной Нико Гонсалеса. На каких-то отрезках интересно работали новые связки, вроде той, что с Жорди Альбой образовывал при смещениях влево Гави. Ну а Хави продолжал искать, отказываясь от банальных решений. В перерыве Ахомача поменяли не на Сержи Роберто или Филиппе Коутинью, а на 19-летнего Эззалзули, которого в главную команду во время своего временного правления привлек Серхи Бархуан.

Результат, впрочем, обеспечил не он, а уже привычный герой нового поколения Гави. Умнейший пас за спины защитникам завершился падением Депая и пенальти в исполнении голландца. Только утверждать, что это уже эффект Хави, немного наивно.

Во-первых, тренер только начал внедрение своих идей. Во-вторых, без удачи никаких трех очков сине-гранатовые не получили бы.

Мяч дважды попадал в каркас после ударов прервавшего серию из пяти результативных матчей Рауля Де Томаса, Димата ухитрился промахнуться с трех метров, а на последних секундах Тер Штеген снял мяч с ноги У Лэя. В общем, хорошо то, что хорошо кончается, а Хави начал с победного дерби. Как Йохан Кройф в 1988-м.