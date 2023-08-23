Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:30

Мбаппе рискует повторить судьбу Анелька. Николя мог стать великим, но ошибся с планированием карьеры

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты Килиан Мбаппе и Николя Анелька
Килиан Мбаппе и Николя Анелька.
Фото Reuters, Getty Images, Global Look Press
Между французскими нападающими просматриваются схожие черты.

Зимой 1997-го «Арсенал» отстегнул 760 тысяч евро за 17-летнего пацана из «ПСЖ». Казалось, что Арсен Венгер совсем обезумел: тренер провел в команде всего несколько месяцев и первым трансфером выбрал неизвестного мальчишку. Но на стыке тысячелетий французский тренер еще не потерял чутье на таланты и за гроши выковырил из Парижа одного из лучших проспектов поколения.

Николя Анелька за почти 20 лет карьеры сменил более 10 клубов и нигде не оставил по-настоящему значимого наследия. Нападающий разменивал кошмарные сезоны на несколько успешных, но не реализовал потенциал полностью. При этом Кочевник значительно повлиял на АПЛ — лигу, где он провел самую заметную часть карьеры.

Как Анелька изменил чемпионат Англии?

Француз приземлился в Англии в 17 лет и имел огромный потенциал. Покупка за жалкие 760 тысяч евро казалась огромным успехом «Арсенала». «Мы говорим об одном из величайших нападающих в истории. У него был дар. Между тем, что люди думают о Нико, и самим Нико есть огромная разница», — так Тьерри Анри описал друга и бывшего партнера по сборной Франции.

Николя Анелька и Арсен Венгер
Николя Анелька и Арсен Венгер.
Фото Getty Images

Но по завершении карьеры Анелька запомнился футбольным кочевником, а не одним из лучших нападающих поколения. Форвард был востребован в АПЛ и в общей сложности провел там 15 сезонов за шесть разных клубов. Самый яркий отрезок прошел в «Челси»: за пять лет Николя выиграл чемпионат, два Кубка и Суперкубок Англии, а также добрел до финала Лиги чемпионов. В кампании-2008/09 он единственный раз в карьере стал лучшим бомбардиром АПЛ (19 мячей) и во второй раз попал в символическую сборную года.

«Он фантастический нападающий, у него отличные данные и есть все: хороший прыжок, технические качества, он фантастически бьет и очень хорошо двигается на поле. Анелька отличный игрок. Люди должны придавать ему больше значения», — оценивал футболиста тренировавший его в «Челси» Карло Анчелотти.

Но люди вокруг как будто не воспринимали Николя всерьез: братья-агенты постоянно направляли футболиста за деньгами, а сам он тусовался и выдавал мощные скандалы — из-за одного из них даже лишился карьеры в сборной. При этом Николя повлиял на самую богатую лигу мира еще 18-летним сопляком.

Неймар и&nbsp;Лионель Месси. Как «ПСЖ» избавляется от гламура. Клуб больше не делает ставку на звезд и омолаживает состав

Журналист Майкл Кокс в книге «The Mixer. История тактик Английской премьер-лиги от Фергюсона до Гвардиолы» описал эффект, который француз придал английскому футболу. «Николя Анелька, который стал значимым игроком в тактической эволюции премьер-лиги», — охарактеризовал нападающего Кокс.

В первый сезон в «Арсенале» (1996/97) Николя почти не играл (четыре матча в АПЛ) и со злости даже планировал уйти. Но Арсен убедил 18-летнего форварда в необходимости остаться, и следующие два года парень плодотворно провел на «Хайбери» — только в чемпионате за это время один из самых молодых форвардов лиги настрелял 23+11 по системе «гол+пас».

«Наиболее революционными личностями были два вундеркинда-подростка: Николя Анелька из «Арсенала» и Майкл Оуэн из «Ливерпуля». Сходство между Анелька и Оуэном поразительно. Оба родились в 1979 году, дебютировали во второй половине сезона-1996/97, прежде чем серьезно заиграть в сезоне-1997/98. В том году Анелька завоевал титул с «Арсеналом», а Оуэн выиграл «Золотую бутсу» и стал лучшим молодым игроком года по версии PFA. В следующем сезоне Оуэн сохранил за собой «Золотую бутсу», а Анелька финишировал с отставанием всего в один гол и сменил Оуэна в звании лучшего молодого игрока — хотя своим поведением вызывал споры, посещая ночные клубы.

Килиан Мбаппе. Мбаппе остается в «ПСЖ». Его переубедил уход Неймара и трансфер Дембеле

Анелька и Оуэн были спринтерами, способными забивать. В эпоху, когда центральные защитники были созданы для сражения в воздухе, они забивали легкие голы, пользуясь их медлительностью. Анелька обладал замечательным талантом и мог похвастаться сенсационным сочетанием скорости, хитрости и хладнокровия при выходе один на один с вратарем. В условиях премьер-лиги француз был предшественником соотечественника Тьерри Анри — более знаменитого игрока, который стал источником вдохновения для Тео Уолкотта, Дэниэла Старриджа, Дэнни Уэлбека и Антони Марсьяля. Этот образ молниеносного нападающего восходит к Анелька", — так Кокс описал влияние Николя на английский футбол.

Но Анелька не запомнили так, как Анри. Тьерри вошел в историю, хотя дорогу для форвардов подобного плана открыл Николя. Сейчас ни один клуб премьер-лиги не обходится без скоростного нападающего, способного убегать от любой оппозиции.

Футболист Николя Анелька
Николя Анелька.
Фото Getty Images

Почему Анелька не реализовал талант?

Молодой Николя — хрестоматия по ошибочному планированию карьеры. Француз доверил агентские полномочия братьям Клоду и Дидье, для которых бесконечные трансферы родственника были только на пользу. Вероятно, главной ошибкой в карьере Анелька оказался уход из «Арсенала», где нападающий беспрерывно прогрессировал.

«Он слишком рано сбежал с корабля. Если бы Николя остался еще на пару лет, он постоянно развивался бы в «Арсенале». Это могло принести ему пользу и действительно отполировать его игру. Я бы хотел, чтобы он остался. У него был невероятный талант. Возможно, было бы лучше, если б он сосредоточился на футболе и не беспокоился обо всем остальном», — рассуждал бывший защитник «канониров» Найджел Уинтерберн.

В 20 лет француз оказался под давлением журналистов, звездного статуса и 35 миллионов евро, за которые «Реал» купил Николя у «Арсенала». Вдобавок ему завернули мощных конкурентов — Рауля и Фернандо Морьентеса, которые уже не первый год забивали за бланкос. Спустя годы и сам Анелька признал год в «Реале» самым морально сложным периодом карьеры.

Хашим Мастур. «Качества Робиньо, профессионализм Кака и физические данные Балотелли». Эпический провал игрока, которого считали главным талантом десятилетия

«После пресс-конференции я пошел в раздевалку. Пришел первым, сел, но ко мне подходили игроки и говорили: «Это мое место». Я говорил: «Ой, извини. Могу ли я здесь присесть?», а затем подходил другой игрок и говорил: «Это мое место». Это происходило, наверное, раз 20. Я просто подумал: «Что я здесь делаю? Атмосфера очень враждебная». То, что я пережил в тот день, было только началом кошмара.

Нужно было принести жертвы, но я был слишком молод, чтобы это понять. Было так много давления. Я был в прессе каждый день. На поле дела обстояли не очень хорошо. У меня не могло быть личной жизни. Я ничего не мог сделать. Тебе 20, ты не можешь ходить по улице. Обо всем, что ты делаешь, говорят, обо всем, что ты покупаешь, на следующий день пишут в газетах", — рефлексировал футболист.

Дорогой новичок стартовал с пятимесячной безголевой серии, а после показал сложный характер. Николя не справлялся с давлением и просто перестал ходить на тренировки — в ответ клуб отстранил его на 45 дней и наградил безумным штрафом в 350 тысяч евро. Президент «Реала» Лоренцо Санс назвал новичка «больным на голову», а сам Анелька свалил поправлять менталку в родной пригород Парижа.

Николя Анелька в «Реале»
Николя Анелька в «Реале».
Фото Global Look Press

Несколько лет француз оправлялся от мадридского кошмара и в 2002-м получил второй шанс в любимой АПЛ. «Ливерпуль» взял парня в полугодичную аренду из «ПСЖ». За 22 матча в красной футболке во всех турнирах Анелька настрелял приемлемые 5+3 и наконец почувствовал себя в домашней атмосфере. Но тренер Жерар Улье отказался от соотечественника: выбрал более дешевого и менее характерного Эль-Хаджи Диуфа, который только что сверкнул на чемпионате мира.

«Это мое самое большое сожаление в карьере, — вспоминал Анелька. — Все было идеально! Мне понравилось все в клубе. У меня были потрясающие отношения с фанатами. Я любил их и думаю, что это было взаимно. Хотел подписать контракт с первой минуты. Конечно, вопрос о постоянном переезде обсуждался с первого дня моего вступления в клуб».

В итоге Анелька оказался в «Ман Сити», где мгновенно начал много забивать и за два года в АПЛ настрелял 30 мячей. Зимой 2005 года он неожиданно слинял в «Фенербахче», хотя однозначно мог рассчитывать на топ-клуб. Но француз уехал не по футбольным причинам: ему как мусульманину было очень тяжело играть во время Рамадана, к тому же в Англии не хватало халяльной еды. Поэтому выбор пал на исламскую Турцию.

Криштиану Роналду и&nbsp;Арсен Венгер. В чем секрет долголетия современных футболистов? Рацион Роналду и Венгера, запрет на алкоголь и научная медицина

В итоге следующий большой клуб в карьере француза случился только в 2008-м: уже 29-летний страйкер получил шанс в «Челси». В составе лондонцев Анелька провел самый стабильный отрезок карьеры: он радовал «Стэмфорд Бридж» на протяжении четырех лет и уже в первой полноценной кампании в синей футболке стал лучшим бомбардиром АПЛ.

После Николя сменил еще четыре клуба: заехал в Китай и Индию и незаметно завязал в 2016 году. Карьера француза явно могла сложиться намного успешнее, но после ярчайшего начала последовала лишь короткая вспышка в 30-летнем возрасте. «Мое самое большое сожаление и стыд заключается в том, что Анелька ушел. Он мог стать особенным», — сокрушался Арсен Венгер.

Футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

На Анелька похож главный талант французского футбола

Карьера Анелька провоцирует аналогии с тем, как развивается путь современной французской звезды. Трансфер в «Реал» сломал Николя карьеру, а одной из решающих причин переезда в Мадрид оказались деньги. Для Мбаппе же переезд в Мадрид — необходимая часть дальнейшего развития. Килиан — чемпион мира, но на клубном уровне он локальный герой чемпионата Франции. В Лиге чемпионов добиться успеха с «ПСЖ» крайне сложно.

Француз уже не в первый раз отказывается от трансфера в «Реал» ради «ПСЖ», где он вряд ли выйдет на новый уровень. При этом в декабре нападающему будет уже 25 лет, а он так и не решился на переезд из родной Франции. Вдобавок дела Килиана тоже ведут родственники: в случае Анелька это помешало грамотному планированию карьеры. Справится ли Килиан и не повторит ли путь предшественника, которому также прочили великую карьеру?

Килиан Мбаппе
Николя Анелька
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
1
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как «ПСЖ» избавляется от гламура. Клуб больше не делает ставку на звезд и омолаживает состав
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 - : -
26.08 18:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 3
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 3
П
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 2
Йоанн Сальмье

Йоанн Сальмье

Гавр

 2
Иван Кавалейру

Иван Кавалейру

Лилль

 1
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости