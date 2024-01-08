Сочный тайм Захаряна: почти забил, почти отдал голевую, но был рано заменен
7 января оказалось превосходным днем для российского футбола. В православное Рождество отличились многие наши легионеры: Кузяев, Кокорин и Шапи забили, а Миранчук отдал результативную передачу. В такой день мы вправе были ожидать подарка и от Захаряна — Арсен вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад» на кубковый матч с «Малагой» и определенно был нацелен на дебютный гол в футболке испанского клуба.
Для Захаряна наступает важный период. «Реал Сосьедад» делегировал на Кубок Азии правого вингера Кубо, которого вполне можно назвать конкурентом полузащитника сборной России. Вообще Арсен соперничает за место в составе со многими партнерами, потому что способен играть на любом фланге и в середине поля. Но на правом краю Захарян часто выходил в начале 2021 года, когда делал первые шаги во взрослом футболе и стал игроком основы «Динамо». Так что параллели здесь очевидны, ведь и в Испании перед Арсеном сейчас стоит цель закрепиться в стартовом составе.
На встречу с «Малагой» главный тренер баскской команды Иманол Альгуасиль избрал привычную схему 4-3-3, где Захаряну была отведена широкая роль — Арсен и Барренечеа старались растягивать оборону хозяев, и у них это получалось. «Малага» постоянно оставляла дыры на краях, чем вингеры и пользовались.
Захарян был очень заметен. «Сосьедад» часто переводил вектор атак направо, где Арсен отлично взаимодействовал с крайним защитником Одриосолой. Экс-динамовец часто брал игру на себя: например, уже на 7-й минуте он попытался пробить из-за пределов штрафной, но его удар был заблокирован. А следом он же исполнил угловой с левого фланга — неточно.
В целом, приятно видеть, что Захаряну доверяют исполнение стандартных положений. И наш хавбек как следует отвечает на доверие: на 15-й минуте Арсен сделал изумительную подачу со штрафного прямо на голову Оярсабаля, однако форварду «Реал Сосьедад» не хватило сантиметров, чтобы отправить мяч в «девятку».
В желании отказать нашему полузащитнику было нельзя. Захарян явно хотел проявить себя, но местами это стремление оборачивалось спешкой и помарками — за 45 минут Арсен успел пару раз нарушить правила, не всегда вовремя давал пасы партнерам и бил. Впрочем, качество игры обязательно улучшится — мы же знаем, на что Захарян способен.
Он вполне мог забить дебютный гол на испанской земле в этот вечер. Но, пожалуй, помешала суетливость и чрезмерное желание. На 36-й минуте Захарян, забытый всеми футболистами обороны, оказался в одиночестве в нескольких метрах от ворот, но не смог подстроиться под неудобный мяч и пробил параллельно линии. По реакции Арсена было видно, что он разозлился на себя за поспешное решение.
Очевидной причины для замены Захаряна не было — он приносил немало пользы команде, в том числе в прессинге (на 42-й минуте перехват Арсена у чужой штрафной привел к опасному моменту). Однако Альгуасиль решил, что 45 минут ему хватит и убрал с поля. А уже в начале второго тайма «Реал Сосьедад» открыл счет: успех гостям принес штрафной, который заработал вышедший на замену Карлос Фернандес. Выходит, тренер оказался прав.
«Малага» сопротивлялась весь второй тайм и имела шансы перевести матч в дополнительное время, но баски выстояли, хотя и не показали яркой игры. Захарян не забил, но запомнился, а главный итог встречи: «Реал Сосьедад» — в 1/8 финала Кубка Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
2
|Жирона
|19
|15
|3
|1
|46-24
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|19
|11
|5
|3
|36-19
|38
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|19
|8
|8
|3
|30-19
|32
|
7
|Бетис
|19
|6
|10
|3
|21-20
|28
|
8
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
9
|Валенсия
|19
|7
|5
|7
|22-23
|26
|
10
|Лас-Пальмас
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Вильярреал
|19
|5
|4
|10
|27-38
|19
|
14
|Мальорка
|19
|3
|9
|7
|17-23
|18
|
15
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|15-25
|17
|
16
|Севилья
|19
|3
|7
|9
|23-27
|16
|
17
|Сельта
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
|12
|22-40
|11
|
20
|Альмерия
|19
|0
|5
|14
|19-43
|5
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|- : -
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|- : -
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|- : -
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|- : -
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3