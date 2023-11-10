Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:15

Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлин Холанн, Килиан Мбаппе.
Фото «СЭ»
Три волнующих момента.

2023 год окончательно оставил в прошлом противостояние Месси против Роналду. Оба покинули Европу и отправились на заслуженный отдых — один в Саудовскую Аравию, другой в МЛС. Гении еще сверкают в сборных, но кажется, что и там им осталось выступать недолго. Если вы не успели морально подготовиться к завершению карьер Лео и Криштиану, очень советуем это сделать, сейчас самое время.

Главными героями следующего поколения должны стать Холанн и Мбаппе. Два суперзабивных нападающих с разными стилями игры и подходами к работе — идеальные антагонисты. В конце октября Месси забрал, скорее всего, последний «Золотой мяч» в жизни, а сразу за ним в тройке расположились как раз Эрлинг и Килиан, так что есть все основания для многолетнего соперничества, которое пойдет на пользу и самим игрокам, и болельщикам, и футболу в целом.

Правда, не все так гладко в этой схеме, все-таки есть и несколько причин для сомнений. Очень надеемся, что потенциальные угрозы так и останутся потенциальными, но говорить о них нужно. Так что же может сорвать легендарную в перспективе битву?

Единственная встреча Холанна и Мбаппе на поле — в Лиге чемпионов-19/20.
Фото Getty Images

Холанн и Мбаппе вообще не играют друг против друга

Один из главных факторов величия столкновения Месси и Роналду — они регулярно оказывались на одном поле, частенько это случалось в самые важные моменты сезона. 37 очных матчей за 15 лет, в среднем примерно по три-четыре в год. Они прекрасно знали, как важно показать себя лучше на фоне конкурента, поэтому настрой перед и так невероятно значимыми играми пробивал всех потолки — 46 голов на двоих прекрасно это подтверждают.

Холанн с Мбаппе пересеклись лишь раз — в первой встрече ? финала ЛЧ-2019/20 между «Боруссией» и «ПСЖ». Норвежцу 23 года, французу скоро исполнится 25. Разница между ними составляет два года, прямо как у Лионеля с Криштиану. Когда аргентинец и португалец были в текущем возрасте тех, кто должен продолжать их общее дело, они сыграли друг с другом уже четыре раза, один из которых пришелся на финал Лиги чемпионов. После перехода Криша в «Реал» история личных встреч стала пополняться с бешеной скоростью.

Эрлин Холанн, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе. Эпоха Месси и Роналду закончилась. Кто теперь будет главным претендентом на «Золотой мяч» в ближайшее десятилетие

Конечно, времени впереди еще очень много, но тут проблема скорее в том, что предпосылок для изменения ситуации вообще нет. Холанну хорошо в «Сити», а Мбаппе в АПЛ не собирается. Зрителю очень важно видеть прямое столкновение. Представьте, сколько кликов соберет совместная фотка этой пары, сделанная во время лигочемпионского вечера. Хватит даже простого кадра в борьбе за мяч. Величие поединка — дело ног всех его участников. Находясь в одно время в одном месте становиться легендами гораздо проще.

Футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Капризы Мбаппе

Килиану очень важно быть самой главной звездой примерно везде. Во многом именно из-за этого Мбаппе до сих пор сидит в «ПСЖ», а не делает красоту в ла лиге вместе с Беллингемом и Винисиусом. Очень сложно претендовать на роль величайшего футболиста своего времени, играя в чемпионате Франции. По-настоящему топовые личности там если и есть, то они либо вовремя уходят куда-то повыше, либо приезжают в зрелом возрасте.

Французу, видимо, очень нравится сиять в драмеди о переходе в «Реал», который все никак не состоится. Других объяснений, почему нападающий все еще находится в Париже, найти сложно. Еще нужно осознавать, что в текущем раскладе Мбаппе сильно усложняет себе дорогу к «Золотому мячу», а данная награда имеет огроменный вес в споре за индивидуальный пьедестал вечности.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Николя Анелька. Мбаппе рискует повторить судьбу Анелька. Николя мог стать великим, но ошибся с планированием карьеры

Если в ближайшие трансферные окна Килиан не подпишет контракт с мадридским клубом, это станет плотнейшим ударом по противостоянию с Холанном. У Эрлинга в этом плане все в порядке — форвард забивает в среднем не меньше гола за матч в самой конкурентной лиге мира и с недавних пор пылесосит трофеи. Возможное решение Мбаппе еще ненадолго остаться в «ПСЖ» с огромной вероятностью лишит нас сказочного рандеву. Неужели окружение игрока этого не понимает?

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Фото AFP

Травмы Холанна

Со стороны норвежца тоже есть нюансы. 53 пропущенных матча меньше чем за пять лет — тревожный звоночек. У Мбаппе, который старше на два года, таких игр 48. Хоть Холанн почти никогда не вылетает надолго (всего однажды из-за повреждения провел без футбола больше месяца), в его больничной карте уже накопилось 16 диагнозов. Страдали и колени, и пах, и бедро, и даже живот. Как бы с возрастом тенденция ни превратилась в совсем печальную.

Для сравнения — Роналду за всю 20-летнюю карьеру пролетал мимо матчей по причине болячек всего чуть больше 80 раз, Холанн оформил уже больше половины статистики Криштиану. А вот у Месси в молодости были похожие трудности: с 18 до 23 лет Лео лечился 242 дня, так сложно ему давалась адаптация к взрослому футболу. Позже ситуация заметно улучшилась, и аргентинец совсем не ассоциируется с медицинскими делами.

Эрлин Холанн. Копировал диету Роналду, набрал 15 килограммов за полгода, повернут на медитации. Секреты Эрлина Холанна

Будет до жути обидно, если соперничество оборвет неисправность организма Эрлинга. Зная, как нападающий следит за питанием, сном и другими штуками, которые сопровождают правильный уход за телом, здесь видятся позитивные перспективы. Хочется верить, что Холанн просто не допустит действительно серьезных перебоев. Само собой, никто не застрахован от форс-мажоров, особенно в Англии, но минимизировать количество мелких надрывов и растяжений форвард точно в состоянии. Всем нам нужен здоровый Эрлинг.

Трофим Гондюреев

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
10
9
Читайте также
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
Медведев сообщил о полном доверии к работе Ротенберга в СКА
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обидчик Акинфеева, капитан «Барселоны» и другие крутые футболисты, о которых успели забыть
Новости
RSS RSS
Все новости