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Сегодня, 08:15

«Ливерпуль» хочет Мбаппе, «Лион» намерен вернуть Бензема, новый защитник для «Зенита»

Килиан Мбаппе летом может перейти в «Ливерпуль»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

«Ливерпуль» претендует на Мбаппе

По данным Le Parisien, Килиан Мбаппе летом может перейти в «Ливерпуль». С 1 января 2024 года француз может вступать в переговоры, так как его контракт с «ПСЖ» истекает через полгода. Ранее европейские медиа писали о том, что предложение Мбаппе сделал «Реал», но обозначил жесткие дедлайны до середины января, а также ввел ограничения по зарплате. Такая политика не устраивает футболиста, поэтому он готов отправиться в АПЛ.

«Лион» хочет вернуть Бензема

Как сообщил портал Todofichajes, Карим Бензема может перейти в «Лион». По информации издания, клуб заинтересован в подписании своего бывшего игрока следующим летом. 36-летний Бензема ранее заявлял о желании завершить карьеру в «Лионе», родном клубе; также неоднократно появлялась информация о том, что нападающему некомфортно в Саудовской Аравии.

Рафаэль Варан.
Фото Global Look Press

Варан может отправиться в Саудовскую Аравию

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Рафаэля Варана в Саудовскую Аравию. 30-летний французский защитник интересен «Аль-Иттихаду» и «Аль-Насру». Реакция футболиста неизвестна.

Кордоба может покинуть «Краснодар»

По данным «РБ Спорт», Джон Кордоба интересен клубам из ОАЭ. 30-летний форвард может покинуть «Краснодар» ориентировочно за 10-12 миллионов евро, однако в клубе не хотят его отпускать. Контракт колумбийца действует до 2025 года.

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«Боруссия» и «МЮ» обсуждают аренду Санчо

Джейдон Санчо, в 2021 году перешедший из «Боруссии» в «МЮ» за 85 миллионов евро, может проследовать в обратном направлении в аренду. Об этом сообщил немецкий Sky Sport. По информации издания, 23-летний вингер не против вернуться в Германию. Санчо не появлялся на поле с лета. Также, по данным Daily Mail, за футболистом следит «Вест Хэм».

Мэйсон Гринвуд.
Фото Global Look Press

Что еще происходит на трансферном рынке:

По информации издания Metro, гонку за Мейсона Гринвуда выигрывает «Атлетико». Ранее сообщалось, что 22-летнего футболиста хочет подписать «Барселона», и каталонцы даже планировали дать ему 10-й номер — однако у них нет денег. Мадридцы могут вступить в переговоры в ближайшее время;

Журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» может подписать защитника «Флуминенсе» Нино. 26-летний футболист может обойтись питерцам в 6 миллионов евро.

Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Рафаэль Варан
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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