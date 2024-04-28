«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» в матче ла лиги
«Вильярреал» дома с крупным счетом обыграл «Райо Вальекано» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 3:0. Встреча прошла на арене «Эстадио де ла Серамика».
Дубль в матче оформил Александр Серлот (18-я и 74-я минуты), еще один мяч на счету Йерсона Москера (69-я).
«Вильярреал» набрал 45 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» находится на 15-й строчке с 34 баллами.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|33
|26
|6
|1
|71-22
|84
|
2
|Жирона
|33
|22
|5
|6
|69-40
|71
|
3
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64-37
|70
|
4
|Атлетико
|33
|20
|4
|9
|62-39
|64
|
5
|Атлетик
|33
|16
|10
|7
|53-33
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|13
|12
|8
|46-35
|51
|
7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41-39
|49
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54-55
|45
|
10
|Хетафе
|33
|10
|13
|10
|41-45
|43
|
11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37-49
|39
|
12
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31-38
|38
|
13
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42-46
|38
|
14
|Лас-Пальмас
|33
|10
|7
|16
|30-41
|37
|
15
|Р. Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27-42
|34
|
16
|Мальорка
|33
|6
|14
|13
|27-39
|32
|
17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37-50
|31
|
18
|Кадис
|33
|4
|14
|15
|23-46
|26
|
19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36-61
|21
|
20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32-67
|14
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|0 : 1
|27.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Жирона
|0 : 2
|27.04
|17:15
|
Альмерия – Хетафе
|1 : 3
|27.04
|19:30
|
Алавес – Сельта
|3 : 0
|27.04
|22:00
|
Атлетико – Атлетик
|3 : 1
|28.04
|15:00
|
Кадис – Мальорка
|1 : 1
|28.04
|17:15
|
Гранада – Осасуна
|3 : 0
|28.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|3 : 0
|28.04
|22:00
|
Бетис – Севилья
|1 : 1
|29.04
|22:00
|
Барселона – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|17
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|24
|2
|3
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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