Хави: «Хочу, чтобы Серхи Роберто остался в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о будущем полузащитника команды Серхи Роберто. Контракт 32-летнего игрока истекает этим летом.
«Я хочу, чтобы он продлил контракт и остался. Теперь все зависит от него. Клуб знает мою позицию. Серхи может оказать нам большую помощь», — цитирует Хави Sport.es.
В этом сезоне испане провел 9 матчей в ла лиге, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая идущей на второй позиции «Жироне» 1 очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|33
|26
|6
|1
|71-22
|84
|
2
|Жирона
|33
|22
|5
|6
|69-40
|71
|
3
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64-37
|70
|
4
|Атлетико
|33
|20
|4
|9
|62-39
|64
|
5
|Атлетик
|33
|16
|10
|7
|53-33
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|13
|12
|8
|46-35
|51
|
7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Хетафе
|33
|10
|13
|10
|41-45
|43
|
10
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51-55
|42
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31-38
|38
|
13
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|41-45
|37
|
14
|Лас-Пальмас
|33
|10
|7
|16
|30-41
|37
|
15
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
16
|Мальорка
|33
|6
|14
|13
|27-39
|32
|
17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37-50
|31
|
18
|Кадис
|33
|4
|14
|15
|23-46
|26
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32-67
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|0 : 1
|27.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Жирона
|0 : 2
|27.04
|17:15
|
Альмерия – Хетафе
|1 : 3
|27.04
|19:30
|
Алавес – Сельта
|3 : 0
|27.04
|22:00
|
Атлетико – Атлетик
|3 : 1
|28.04
|15:00
|
Кадис – Мальорка
|1 : 1
|28.04
|17:15
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|28.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|28.04
|22:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|29.04
|22:00
|
Барселона – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|24
|2
|3
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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