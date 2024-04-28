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Сегодня, 17:15

Хави: «Хочу, чтобы Серхи Роберто остался в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о будущем полузащитника команды Серхи Роберто. Контракт 32-летнего игрока истекает этим летом.

«Я хочу, чтобы он продлил контракт и остался. Теперь все зависит от него. Клуб знает мою позицию. Серхи может оказать нам большую помощь», — цитирует Хави Sport.es.

В этом сезоне испане провел 9 матчей в ла лиге, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая идущей на второй позиции «Жироне» 1 очко.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
3
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 33 16 10 7 53-33 58
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Хетафе 33 10 13 10 41-45 43
10
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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Альмерия – Хетафе
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Алавес – Сельта
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27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
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28.04 15:00
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