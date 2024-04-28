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Сегодня, 16:47

Хави: «Барселона» сосредоточена на том, чтобы занять второе место в ла лиге»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об основной цели команды на оставшуюся часть сезона.

«Мы сосредоточены на том, чтобы занять второе место. Как минимум мы хотим попасть в Лигу чемпионов», — приводит Marca слова Хави.

Также он поделился ожиданиями от матча против «Валенсии» в 33-м туре ла лиги.

«Валенсия» — соперник, у которого много достоинств. Это динамичная, агрессивная команда. Но мы играем дома и надеемся заработать три очка», — добавил тренер.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая идущей на второй позиции «Жироне» 1 очко.

Матч между сине-гранатовыми и «Валенсией» пройдет 29 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.

 

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2024/04/28/662e1a7422601da8238b457c.html
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Валенсия
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
3
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 33 16 10 7 53-33 58
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Хетафе 33 10 13 10 41-45 43
10
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 1
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 0 : 2
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 1 : 3
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 3 : 0
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 3 : 1
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 1 : 1
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 - : -
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 - : -
29.04 22:00
Барселона – Валенсия
 - : -
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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 19
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Реал

 17
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Анте Будимир

Осасуна

 16
П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Рафинья

Барселона

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Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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