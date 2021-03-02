Зидан после ничьей с «Реал Сосьедадом» остался доволен игрой «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Испании против «Сосьедада» (1:1).

«Мы провели хороший матч. Возможно, начало было не лучшим, но моменты у нас были, особенно в первом тайме. Мы потеряли два очка — играли дома, но не смогли победить. Я изменил схему, потому что остался недоволен давлением и другими вещами. После 10-15 минут я снова ее поменял, изменения повлияли на игру лучшим образом. Мы провели хороший матч, у нас было 3-4 голевых момента. Команда создает моменты, нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Зидана Marca.

После этого матча «Реал» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Сосьедад» с 42 очками — на пятой строчке.