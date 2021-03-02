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Винисиус провел 100 матчей за «Реал», став по этому показателю первым игроком, родившимся после 1999 года

02:28
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«Реал» в матче 25-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» со счетом 1:1.

Форвард мадридцев Винисиус Жуниор забил ответный гол и провел 100-й матч за команду. По этому показателю 20-летний бразилец стал первым игроком 2000 года рождения или позже.

В текущем сезоне Винисиус провел 31 матч за «Реал», в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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