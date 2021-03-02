Гол Винисиуса спас «Реал» от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»

«Реал» в матче 25-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» со счетом 1:1.

На гол Порту мадридцы ответили точным ударом Винисиуса на 89-й минуте.

После этого матча «Реал» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Сосьедад» с 42 очками — на пятой строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

25-й тур

«Реал» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (0:0)

Голы: Порту, 55 (0:1). Винисиус Жуниор, 89 (1:1).

«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Менди, Модрич (Вальверде, 76), Кроос, Иско (Дуро, 61), Каземиру, Васкес, Асенсио (Винисиус Жуниор, 61), Диас (Родригу, 61).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель (Саньян, 82), Ле Норман, Сильва (Айен Муньос, 85), Порту (Барренечеа, 72), Субельдия, Гевара, Субименди, Оярсабаль, Исак (Фернандес, 82).

Предупреждение: Горосабель, 76.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

1 марта. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».