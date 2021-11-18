Жоау Феликс получил мышечную травму и выбыл на неопределенный срок

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

У 22-летнего португальца обнаружили посттравматическое повреждение мышц с миофасциальным отеком. Игрок уже приступил к восстановительной работе по индивидуальной программе.

? @joaofelix70 sufre una lesi?n muscular postraum?tica con edema miofascial en el gemelo interno. Comenzar? desde hoy mismo trabajo de fisioterapia y entrenamiento individualizado de readaptaci?n.



? https://t.co/qzeLfWGGJg — Atl?tico de Madrid (@Atleti) November 18, 2021

В сезоне-2021/22 Феликс провел 11 матчей за «Атлетико», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.