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Жоау Феликс получил мышечную травму и выбыл на неопределенный срок

14:48
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

У 22-летнего португальца обнаружили посттравматическое повреждение мышц с миофасциальным отеком. Игрок уже приступил к восстановительной работе по индивидуальной программе.

В сезоне-2021/22 Феликс провел 11 матчей за «Атлетико», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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Иван Торопцев все материалы автора

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