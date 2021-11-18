Мартинес: «Азар — лидер, но он находится в очень сложной ситуации»
14:20
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитника «Реала» и национальной команды Эдена Азара.
«С медицинской точки зрения у Эдена сейчас лучший момент со времен перехода в «Реал», но ему грустно, — приводит слова Мартинеса Cope. — Азар — лидер, но он находится в очень сложной ситуации».
В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец провел 11 матчей за «Реал» и отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.cope.es/programas/el-partidazo-de-cope/audios/roberto-martinez-partidazo-cope-hazard-medicamente-esta-mejor-momento-real-madrid-20211117_1638794
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