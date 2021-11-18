Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитника «Реала» и национальной команды Эдена Азара.

«С медицинской точки зрения у Эдена сейчас лучший момент со времен перехода в «Реал», но ему грустно, — приводит слова Мартинеса Cope. — Азар — лидер, но он находится в очень сложной ситуации».

В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец провел 11 матчей за «Реал» и отдал одну результативную передачу.