Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Мартинес: «Азар — лидер, но он находится в очень сложной ситуации»

14:20

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитника «Реала» и национальной команды Эдена Азара.

«С медицинской точки зрения у Эдена сейчас лучший момент со времен перехода в «Реал», но ему грустно, — приводит слова Мартинеса Cope. — Азар — лидер, но он находится в очень сложной ситуации».

В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец провел 11 матчей за «Реал» и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.cope.es/programas/el-partidazo-de-cope/audios/roberto-martinez-partidazo-cope-hazard-medicamente-esta-mejor-momento-real-madrid-20211117_1638794

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как правильно приседать с собственным весом? Объясняет тренер
Источник назвал достаточный для получения QR-кода титр антител
0