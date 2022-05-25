Жоан Лапорта рассказал о сложностях комплектования «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о сложностях трансферной компании, которая состоится этим летом.

«Мы делаем все что возможно, но есть трудности. Лига не слишком нам помогает. Правила финансового фtйр-плей в ла лиге слишком жесткие по сравнению с другими чемпионатами. И это препятствие мы вынуждены преодолевать», — цитирует Лапорту Sport.es.

По итогам сезона-2021/22 каталонцы заняли второе место, первым стад мадридский «Реал», досрочно оформивший чемпионство.

Из Лиги чемпионов текущего сезона «Барселона» вылетела на стадии группового этапа.