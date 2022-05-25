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Сегодня, 18:17

Президент «Барселоны» назвал причины, по которым Месси покинул клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал причины, по которым Лионель Месси покинул каталонский клуб.

«Месси ушел, так сложилось. Мы все хотели бы, чтобы он закончил свою карьеру в «Барселоне», но по определенным причинам он не смог этого сделать. Этого не произошло из-за правил финансового фэйр-плей в Ла Лиге и предложения ПСЖ», — цитирует Лапорту Marca со ссылкой на L'Esportiu.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как «Барселона» не смогла продлить контракт с форвардом. В завершившемся сезоне аргентинец провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что отец аргентинца контактировал с «Барселоной» по поводу возможного возвращения Месси.

Лионель Месси
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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 2 : 4
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 0 : 0
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22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
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Карим Бензема

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