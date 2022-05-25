Президент «Барселоны» назвал причины, по которым Месси покинул клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал причины, по которым Лионель Месси покинул каталонский клуб.

«Месси ушел, так сложилось. Мы все хотели бы, чтобы он закончил свою карьеру в «Барселоне», но по определенным причинам он не смог этого сделать. Этого не произошло из-за правил финансового фэйр-плей в Ла Лиге и предложения ПСЖ», — цитирует Лапорту Marca со ссылкой на L'Esportiu.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как «Барселона» не смогла продлить контракт с форвардом. В завершившемся сезоне аргентинец провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что отец аргентинца контактировал с «Барселоной» по поводу возможного возвращения Месси.