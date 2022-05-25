«Реал», «Барселона» и «Атлетико» интересуются защитником «Лестера» Сеюнджю

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» проявляют интерес к защитнику «Лестера» Чаглару Сеюнджю, сообщает AS.

По информации источника, «Реал» делал запрос в английский клуб по поводу условий возможного трансфера 25-летнего турка.

Отмечается, что «Барселона» и «Атлетико» впервые проявили интерес к защитнику еще несколько лет назад.

В сезоне-2021/22 Сеюнджю принял участие в 41 матче за англичан во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.