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Защитник «Осасуны» Гарсия после поражения от «Барселоны» раскритиковал судей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Осасуны» Давид Гарсия после поражения от «Барселоны» (0:2) в полуфинале Суперкубка Испании раскритиковал работу судей.

«Для меня в моменте с первым голом было все очень очевидно. Три минуты спустя в аналогичной ситуации наша атака была сорвана, и был дан свисток в пользу той же команды. Случайно или нет, но всегда одни и те же команды получают выгоду от судей», — приводит Football Espana слова Гарсии.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом». Матч пройдет 14 января. Начало — в 21.45 по московскому времени.

11&nbsp;января. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Осасуна&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Ламин Ямаль и&nbsp;Жюль Кунде. Ждем класико в финале Суперкубка! «Барселона» победила вслед за «Реалом»
Футбол
ФК Осасуна
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 И В Н П +/- О
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 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
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 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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