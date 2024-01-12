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Хави: «Жаль, что Ямалю всего 16 лет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ламин Ямаль.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Осасуной» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании оценил игру нападающего Ламина Ямаля. 16-летний испанец забил второй гол каталонцев.

«Ламин Ямаль практически всегда хорошо обращается с мячом. Он не теряет мячи, у него есть возможность принимать решения. Жаль, что ему всего 16 лет, и это проявляется в физической борьбе, но у него необыкновенный талант», — цитирует Football Espana Хави.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом». Матч пройдет 14 января. Начало — в 21.45 по московскому времени.

11&nbsp;января. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Осасуна&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Ламин Ямаль и&nbsp;Жюль Кунде. Ждем класико в финале Суперкубка! «Барселона» победила вслед за «Реалом»
Ламин Ямаль
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Защитник «Осасуны» Гарсия после поражения от «Барселоны» раскритиковал судей
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
 - : -
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
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