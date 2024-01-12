Ждем класико в финале Суперкубка! «Барселона» победила вслед за «Реалом»

Второй год подряд в матче за Суперкубок сойдутся самые популярные команды Испании.

Для «Барселоны» испанский Суперкубок в его нынешнем формате — почти знаковый турнир. По ходу первого розыгрыша прежнее руководство каталонцев провело переговоры с еще работавшим в Катаре Хави, что привело к вспышке гнева со стороны возглавлявшего Эрнесто Вальверде. Тренера в итоге отправили в отставку после проигранного «Атлетико» полуфинала, тогда как Хави предпочел остаться в «Аль-Садд». Если верить почти официальной версии, на тот момент он не считал себя готовым к работе на таком уровне.

Но есть мнение, что Хави просто не захотел связываться с Жозепом Бартомеу и брал паузу, ожидая выборов президента. Когда же возвращение легенды на «Камп Ноу» состоялось, два Суперкубка стали для 43-летнего специалиста отправными точками. В первом розыгрыше, несмотря на неудачу с «Реалом» в полуфинале, обновлявшаяся «Барса», по мнению тренера, поверила в себя и избавилась от ряда комплексов. А год назад именно Суперкубок стал для Хави первым трофеем во главе каталонской команды, причем в финале был обыгран вечный и самый непримиримый соперник.

Хави. Фото Reuters

Бонусное класико и возможность заработать на нем — то, ради чего затевалась суперкубковая реформа. Именно в таком формате подавший недавно в отставку скандальный президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес продал турнир Саудовской Аравии сначала на три года, а потом и вовсе на десять лет. Причем организаторы еще в процессе распределения призового фонда дали понять, кто здесь — белая кость. Чем громче имя, популярность и рейтинги трансляций — тем больше денег.

Для «Барсы» с ее нескончаемым финансовым кризисом это особенно актуально. Недавно ради пяти миллионов евро она между турами чемпионата основным составом летала в Даллас на товарищеский матч с мексиканской «Америкой», а ради лигочемпионских премиальных руководство якобы требовало от Хави выставить нуждавшихся в отдыхе звезд на не имевший турнирного значения матч с «Антверпеном». Тут же — только за участие в Суперкубке сине-гранатовые наряду с «Реалом» получат по шесть миллионов.

Это вдвое больше, чем причитается на долю «Атлетико». А «Осасуна» — словно нищий в компании испанских принцев. Изначально ее доля равнялась 800 тысячам, и выглядело это настолько унизительно, что федерация попросила грандов поделиться, перечислив финалисту предыдущего Кубка Испании по 200 тысяч. В игре же памплонцы сразу дали понять, что в подачках не нуждаются, и на каждую атаку фаворита старались отвечать своей.

По моментам за первый тайм — как и в состоявшемся накануне мадридском дерби — соперники наиграли на те же 2:2. Однако вратари — Серхио Эррера и Иньяки Пенья — заставляли своих оппонентов хвататься за голову. Особенно обидно было Левандовски, который не забил в дебюте, а незадолго до перерыва не использовал тонкую передачу Ямаля. Тому хватило пары минут, чтобы проявить себя после экстренной замены травмировавшегося Рафиньи. А у «Осасуны» ближе всех к успеху оказался Будимир. Однако, лихо уложив на газон Араухо, хорват не сумел переиграть вратаря.

Следующий раз Пенья спас после обводящего удара Будимира в заключительной трети матча. И это, по сути, была последняя возможность «Осасуны» спасти игру или хотя бы перевести ее в дополнительное время. Ключевым же оказался гол Левандовски, который засчитали после длительного изучения результативной комбинации в комнате ВАР. И там посчитали, что начавший атаку отбором в центральной зоне Кристенсен не нарушал правила на Арнаисе.

Гол Ямаля с передачи Жоау Феликса в добавленное арбитром время стал формальностью. В отличие от безумной перестрелки «Реала» и «Атлетико» с восемью забитыми мячами, все получилось даже как-то буднично. Зато в воскресном финале все будет иначе. По-другому в класико просто не бывает, потому что каждая такая игра — это маленькая и неизменно яркая жизнь. «Барса» идет за рекордным — пятнадцатым Суперкубком.