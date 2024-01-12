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Ждем класико в финале Суперкубка! «Барселона» победила вслед за «Реалом»

«Барселона» обыграла «Осасуну» и вышла в финал Суперкубка Испании
Андрей Кузичев
Корреспондент
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11 января. «Барселона» — «Осасуна» — 2:0. Ламин Ямаль и Жюль Кунде.
Фото AFP
Второй год подряд в матче за Суперкубок сойдутся самые популярные команды Испании.
Испания. Суперкубок. 1/2 финала
11 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
2:0
Осасуна

Для «Барселоны» испанский Суперкубок в его нынешнем формате — почти знаковый турнир. По ходу первого розыгрыша прежнее руководство каталонцев провело переговоры с еще работавшим в Катаре Хави, что привело к вспышке гнева со стороны возглавлявшего Эрнесто Вальверде. Тренера в итоге отправили в отставку после проигранного «Атлетико» полуфинала, тогда как Хави предпочел остаться в «Аль-Садд». Если верить почти официальной версии, на тот момент он не считал себя готовым к работе на таком уровне.

Но есть мнение, что Хави просто не захотел связываться с Жозепом Бартомеу и брал паузу, ожидая выборов президента. Когда же возвращение легенды на «Камп Ноу» состоялось, два Суперкубка стали для 43-летнего специалиста отправными точками. В первом розыгрыше, несмотря на неудачу с «Реалом» в полуфинале, обновлявшаяся «Барса», по мнению тренера, поверила в себя и избавилась от ряда комплексов. А год назад именно Суперкубок стал для Хави первым трофеем во главе каталонской команды, причем в финале был обыгран вечный и самый непримиримый соперник.

Хави.
Фото Reuters

Бонусное класико и возможность заработать на нем — то, ради чего затевалась суперкубковая реформа. Именно в таком формате подавший недавно в отставку скандальный президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес продал турнир Саудовской Аравии сначала на три года, а потом и вовсе на десять лет. Причем организаторы еще в процессе распределения призового фонда дали понять, кто здесь — белая кость. Чем громче имя, популярность и рейтинги трансляций — тем больше денег.

Для «Барсы» с ее нескончаемым финансовым кризисом это особенно актуально. Недавно ради пяти миллионов евро она между турами чемпионата основным составом летала в Даллас на товарищеский матч с мексиканской «Америкой», а ради лигочемпионских премиальных руководство якобы требовало от Хави выставить нуждавшихся в отдыхе звезд на не имевший турнирного значения матч с «Антверпеном». Тут же — только за участие в Суперкубке сине-гранатовые наряду с «Реалом» получат по шесть миллионов.

10&nbsp;января. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; 5:3. Суперфутбол в испанском Суперкубке. Для победы над «Атлетико» «Реалу» потребовалось пять мячей

Это вдвое больше, чем причитается на долю «Атлетико». А «Осасуна» — словно нищий в компании испанских принцев. Изначально ее доля равнялась 800 тысячам, и выглядело это настолько унизительно, что федерация попросила грандов поделиться, перечислив финалисту предыдущего Кубка Испании по 200 тысяч. В игре же памплонцы сразу дали понять, что в подачках не нуждаются, и на каждую атаку фаворита старались отвечать своей.

По моментам за первый тайм — как и в состоявшемся накануне мадридском дерби — соперники наиграли на те же 2:2. Однако вратари — Серхио Эррера и Иньяки Пенья — заставляли своих оппонентов хвататься за голову. Особенно обидно было Левандовски, который не забил в дебюте, а незадолго до перерыва не использовал тонкую передачу Ямаля. Тому хватило пары минут, чтобы проявить себя после экстренной замены травмировавшегося Рафиньи. А у «Осасуны» ближе всех к успеху оказался Будимир. Однако, лихо уложив на газон Араухо, хорват не сумел переиграть вратаря.

Следующий раз Пенья спас после обводящего удара Будимира в заключительной трети матча. И это, по сути, была последняя возможность «Осасуны» спасти игру или хотя бы перевести ее в дополнительное время. Ключевым же оказался гол Левандовски, который засчитали после длительного изучения результативной комбинации в комнате ВАР. И там посчитали, что начавший атаку отбором в центральной зоне Кристенсен не нарушал правила на Арнаисе.

Гол Ямаля с передачи Жоау Феликса в добавленное арбитром время стал формальностью. В отличие от безумной перестрелки «Реала» и «Атлетико» с восемью забитыми мячами, все получилось даже как-то буднично. Зато в воскресном финале все будет иначе. По-другому в класико просто не бывает, потому что каждая такая игра — это маленькая и неизменно яркая жизнь. «Барса» идет за рекордным — пятнадцатым Суперкубком.

Футбол
ФК Барселона
ФК Осасуна
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Суперфутбол в испанском Суперкубке. Для победы над «Атлетико» «Реалу» потребовалось пять мячей
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
 - : -
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
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Борха Майораль

Хетафе

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Тони Кроос

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Диего Рико

Хетафе

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Чими Авила

Осасуна

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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
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Хетафе

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