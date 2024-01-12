Ждем класико в финале Суперкубка! «Барселона» победила вслед за «Реалом»
Для «Барселоны» испанский Суперкубок в его нынешнем формате — почти знаковый турнир. По ходу первого розыгрыша прежнее руководство каталонцев провело переговоры с еще работавшим в Катаре Хави, что привело к вспышке гнева со стороны возглавлявшего Эрнесто Вальверде. Тренера в итоге отправили в отставку после проигранного «Атлетико» полуфинала, тогда как Хави предпочел остаться в «Аль-Садд». Если верить почти официальной версии, на тот момент он не считал себя готовым к работе на таком уровне.
Но есть мнение, что Хави просто не захотел связываться с Жозепом Бартомеу и брал паузу, ожидая выборов президента. Когда же возвращение легенды на «Камп Ноу» состоялось, два Суперкубка стали для 43-летнего специалиста отправными точками. В первом розыгрыше, несмотря на неудачу с «Реалом» в полуфинале, обновлявшаяся «Барса», по мнению тренера, поверила в себя и избавилась от ряда комплексов. А год назад именно Суперкубок стал для Хави первым трофеем во главе каталонской команды, причем в финале был обыгран вечный и самый непримиримый соперник.
Бонусное класико и возможность заработать на нем — то, ради чего затевалась суперкубковая реформа. Именно в таком формате подавший недавно в отставку скандальный президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес продал турнир Саудовской Аравии сначала на три года, а потом и вовсе на десять лет. Причем организаторы еще в процессе распределения призового фонда дали понять, кто здесь — белая кость. Чем громче имя, популярность и рейтинги трансляций — тем больше денег.
Для «Барсы» с ее нескончаемым финансовым кризисом это особенно актуально. Недавно ради пяти миллионов евро она между турами чемпионата основным составом летала в Даллас на товарищеский матч с мексиканской «Америкой», а ради лигочемпионских премиальных руководство якобы требовало от Хави выставить нуждавшихся в отдыхе звезд на не имевший турнирного значения матч с «Антверпеном». Тут же — только за участие в Суперкубке сине-гранатовые наряду с «Реалом» получат по шесть миллионов.
Это вдвое больше, чем причитается на долю «Атлетико». А «Осасуна» — словно нищий в компании испанских принцев. Изначально ее доля равнялась 800 тысячам, и выглядело это настолько унизительно, что федерация попросила грандов поделиться, перечислив финалисту предыдущего Кубка Испании по 200 тысяч. В игре же памплонцы сразу дали понять, что в подачках не нуждаются, и на каждую атаку фаворита старались отвечать своей.
По моментам за первый тайм — как и в состоявшемся накануне мадридском дерби — соперники наиграли на те же 2:2. Однако вратари — Серхио Эррера и Иньяки Пенья — заставляли своих оппонентов хвататься за голову. Особенно обидно было Левандовски, который не забил в дебюте, а незадолго до перерыва не использовал тонкую передачу Ямаля. Тому хватило пары минут, чтобы проявить себя после экстренной замены травмировавшегося Рафиньи. А у «Осасуны» ближе всех к успеху оказался Будимир. Однако, лихо уложив на газон Араухо, хорват не сумел переиграть вратаря.
Следующий раз Пенья спас после обводящего удара Будимира в заключительной трети матча. И это, по сути, была последняя возможность «Осасуны» спасти игру или хотя бы перевести ее в дополнительное время. Ключевым же оказался гол Левандовски, который засчитали после длительного изучения результативной комбинации в комнате ВАР. И там посчитали, что начавший атаку отбором в центральной зоне Кристенсен не нарушал правила на Арнаисе.
Гол Ямаля с передачи Жоау Феликса в добавленное арбитром время стал формальностью. В отличие от безумной перестрелки «Реала» и «Атлетико» с восемью забитыми мячами, все получилось даже как-то буднично. Зато в воскресном финале все будет иначе. По-другому в класико просто не бывает, потому что каждая такая игра — это маленькая и неизменно яркая жизнь. «Барса» идет за рекордным — пятнадцатым Суперкубком.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
2
|Жирона
|19
|15
|3
|1
|46-24
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|19
|11
|5
|3
|36-19
|38
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|19
|8
|8
|3
|30-19
|32
|
7
|Бетис
|19
|6
|10
|3
|21-20
|28
|
8
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
9
|Валенсия
|19
|7
|5
|7
|22-23
|26
|
10
|Лас-Пальмас
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Вильярреал
|19
|5
|4
|10
|27-38
|19
|
14
|Мальорка
|19
|3
|9
|7
|17-23
|18
|
15
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|15-25
|17
|
16
|Севилья
|19
|3
|7
|9
|23-27
|16
|
17
|Сельта
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
|12
|22-40
|11
|
20
|Альмерия
|19
|0
|5
|14
|19-43
|5
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|- : -
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|- : -
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|- : -
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|- : -
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3