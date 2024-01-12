Хави: «Когда на поле вышел Педри, в матче с «Осасуной» все стало ясно»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Осасуной» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Сегодняшний день был трудным. «Осасуна» — одна из лучших команд по игре в обороне, против них сложно создавать пространство, и мы знали, что создадим меньше, чем обычно. Когда на поле вышел Педри, все стало ясно. Он не теряет мячи, он создает превосходство. С ним у нас было много контроля», — цитирует Football Espana Хави.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом». Матч пройдет 14 января. Начало — в 21.45 по московскому времени.