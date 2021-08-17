Юмтити за неделю должен определиться с новым клубом

«Барселона» поставила ультиматум защитнику Самюэлю Юмтити. У 27-летнего француза есть одна неделя на то, чтобы принять любое из полученных предложений о переходе в другой клуб, сообщает Sport.es.

Если этого не произойдет, «Барса» расторгнет контракт с футболистом в одностороннем порядке, несмотря на риск судебного иска со стороны Юмтити.

В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 8 миллионов евро.