Шакира поддержала Пике, который пошел на сокращение зарплаты в «Барселоне»

Колумбийская певица, супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике Шакира заявила, что гордиться своим мужем, после того как он пошел на сокращение зарплаты.

«Горжусь тобой. Твоя команда, твой клуб, как и мы, твоя семья, всегда можем рассчитывать на тебя, когда ты нам нужен!» — написала Шакира в Instagram.

14 августа появилась информация, что «Барселона» смогла зарегистрировать Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная для участия в матчах ла лиги благодаря тому, что капитан Жерар Пике пошел на существенное снижение зарплаты.