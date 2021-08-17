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Шакира поддержала Пике, который пошел на сокращение зарплаты в «Барселоне»

17:01
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Колумбийская певица, супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике Шакира заявила, что гордиться своим мужем, после того как он пошел на сокращение зарплаты.

«Горжусь тобой. Твоя команда, твой клуб, как и мы, твоя семья, всегда можем рассчитывать на тебя, когда ты нам нужен!» — написала Шакира в Instagram.

Публикация от Shakira (@shakira)

14 августа появилась информация, что «Барселона» смогла зарегистрировать Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная для участия в матчах ла лиги благодаря тому, что капитан Жерар Пике пошел на существенное снижение зарплаты.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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