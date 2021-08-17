Брэйтуэйт хочет покинуть «Барселону», если клуб не повысит ему зарплату
16:15
Нападающий Мартин Брэйтуэйт хочет подписать новый контракт с «Барселоной» на улучшенных условиях. Футболист считает, что заслуживает повышения зарплаты, так как сейчас является игроком стартового состава, сообщает Mundo Deportivo.
Если же пересмотра условий соглашения не произойдет, 30-летний Брэйтуэйт попросит «Барселону» о расторжении контракта.
В матче первого туре чемпионата Испании форвард забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю