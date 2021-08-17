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Брэйтуэйт хочет покинуть «Барселону», если клуб не повысит ему зарплату

16:15
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Нападающий Мартин Брэйтуэйт хочет подписать новый контракт с «Барселоной» на улучшенных условиях. Футболист считает, что заслуживает повышения зарплаты, так как сейчас является игроком стартового состава, сообщает Mundo Deportivo.

Если же пересмотра условий соглашения не произойдет, 30-летний Брэйтуэйт попросит «Барселону» о расторжении контракта.

В матче первого туре чемпионата Испании форвард забил 2 гола и сделал результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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