Брэйтуэйт хочет покинуть «Барселону», если клуб не повысит ему зарплату

Нападающий Мартин Брэйтуэйт хочет подписать новый контракт с «Барселоной» на улучшенных условиях. Футболист считает, что заслуживает повышения зарплаты, так как сейчас является игроком стартового состава, сообщает Mundo Deportivo.

Если же пересмотра условий соглашения не произойдет, 30-летний Брэйтуэйт попросит «Барселону» о расторжении контракта.

В матче первого туре чемпионата Испании форвард забил 2 гола и сделал результативную передачу.