Чемпионат Испании, 31-й тур: результаты всех матчей

31-й тур чемпионата Испании. Матчи турнира проходят почти каждый день после паузы из-за пандемии коронавируса.

22 июня, понедельник

«Леганес» — «Гранада» — 0:0 (0:0)

Нереализованный пенальти: Герреро, 65 (вратарь)

«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сильва, Бустинса, К.Родригес (Хиль, 82), Рубен Перес, Ресио (Росалес, 56), Эрасо (Меса, 46), Каррильо (Оскар Родригес, 22. Ассале, 46), Герреро, Руибаль.

«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Дуарте, Нева (Диас, 77), Азиз (Брайс, 46), Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вико, 66), Мачис (Жил Диаш, 90+4), Антоньин (Фернандес, 46).

Предупреждения: Бустинса, 13. Антоньин, 23. Сильва, 36. Мачис, 45. К.Родригес, 50. Нева, 63. Эррера, 74. Рубен Перес, 81.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

22 июня. Леганес. Стадион «Бутарке».

«Вильярреал» — «Севилья» — 2:2 (2:1)

Голы: Пако Алькасер, 18 (1:0). Эскудеро, 39 (1:1). Пау Торрес, 45+4 (2:1). Эль-Хаддади, 63 (2:2).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Мойсес Гомес, 57), Иборра (Сориано, 88), Замбо, Пако Алькасер (Бакка, 88), Х.Морено (Тригерос, 72), Чиквуэзе (Онтиверос, 72).

«Севилья»: Вацлик, Эскудеро, Гомес (Хесус Навас, 46), Кунде, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 62), Сусо (Окампос, 46), Рони Лопеш (Эль-Хаддади, 46), Эн-Несири (де Йонг, 81).

Предупреждения: А.Морено, 27. Гомес, 27. Фернанду Режес, 45+3. Окампос, 68. Тригерос, 73. Сориано, 90+3.

Судья: Санчес Мартинес.

22 июня. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

23 июня, вторник

«Леванте» — «Атлетико» — 0:1 (0:1)

Гол: Бруно Гонсалес, 15 — в свои ворота.

«Леванте»: Фернандес, Коке (Мирамон, 60), Везу, Тоньо, Бруно Гонсалес, Рочина, Вукчевич (Кампанья, 60), Радойя, Барди (Эрнани, 82), Рохер (Моралес, 60), Леон (Майораль, 70).

«Атлетико»: Облак, Савич, Ариас, Эрмосо (Хименес, 59), Лоди, Коке, Сауль, Льоренте (Корреа, 59), Партей (Мората, 84), Диегу Коста (Эррера, 80), Феррейра-Карраско (Жоау Феликс, 60).

Предупреждения: Коке, 27. Вукчевич, 50. Сауль, 69. Моралес, 81. Мората, 90+2. Тоньо, 90+2.

Судья: Мунуэра Монтеро.

23 июня. Ла-Нусия. Стадион «Камило Кано».

«Вальядолид» — «Хетафе» — 1:1 (1:1)

Голы: Мата, 41 (0:1). Энес Унал, 45+5 — с пенальти (1:1).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Х.Фернандес, Алькарас, Сан Эметерио (Кико Оливас, 72), Оскар Плано (Перес, 90+2), Энес Унал, Гвардьола (де ла Фуэнте, 72), Вилья (Эрвиас, 60).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Хорхе Молина, 64), Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья (Портильо, 83), Максимович (Хасон, 83), Арамбарри, Мата (Тимор, 84), Дуро (Анхель, 71).

Предупреждения: Энес Унал, 22. Ньом, 23. Даконам, 45+3. Салису, 49. Х.Фернандес, 57. Алькарас, 85. Кико Оливас, 90+6.

Судья: Сото Градо.

23 июня. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

«Барселона» — «Атлетик» — 1:0 (0:0)

Гол: Ракитич, 71.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Видаль, Бускетс (Ракитич, 65), Артур (Пуч, 56), Месси, Суарес (Брэйтуэйт, 85), Гризманн (Фати, 65).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Лекуэ (Капа, 69), Альварес, Нуньес, Лопес (Дани Гарсия, 57), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 78), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 69), Кордоба (Икер Муниаин, 57).

Предупреждения: Бускетс, 32. Нуньес, 62. Ракитич, 90+1.

Судья: Хиль Мансано.

23 июня. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

24 июня, среда

«Алавес» — «Осасуна» — 0:1 (0:0)

Гол: Лато, 64.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли (Марин, 79), Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина, Камараса (М.Гарсия, 85), Сайнс (Мендес, 79), Хоселу, Лукас, Риоха (Берк, 72).

«Осасуна»: Эррера, Лато, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Ойер, Торрес, Р.Гарсия (Эступиньян, 81), Монкайола (Брашанац, 81), Арнаис (Мерида, 88), Гальего.

Предупреждения: Ойер, 38. Лато, 53. Эли, 60. Дав.Гарсия, 85. Мендес, 90+5.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

24 июня. Витория. Стадион «Мендисорроса».

«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 0:1 (0:1)

Гол: Аспас, 45 — с пенальти.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Айен Муньос, 58), Льоренте, Сальдуа (Горосабель, 73), Элустондо, Мерино, Субименди, Виллиан Жозе, Янузай, Эдегор (Порту, 58), Оярсабаль (Исак, 73).

«Сельта»: Бланко, Оласа, Мурильо, Васкес, Айду, Рафинья, Суарес (Нолито, 71), Брадарич (Араухо, 76), Бельтран (Мендес, 46), Аспас (Саэнс, 76), Мина (Смолов, 84).

Предупреждения: Монреаль, 21. Элустондо, 44. Субименди, 55. Рафинья, 59. Смолов, 90. Янузай, 90+4.

Судья: Прието Иглесиас.

24 июня. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

«Реал» — «Мальорка» — 2:0 (1:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 19 (1:0). Серхио Рамос, 56 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос (Б.Диас, 83), Варан, Карвахаль, Менди, Модрич (Иско, 71), Вальверде, Бензема, Бэйл (Асенсио, 71), Азар (Кроос, 62), Винисиус Жуниор (М.Диас, 83).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Вальент (Гамес, 61), Посо, Кубо, Фебас (Севилья, 61), Родригес, Баба (Ромеро, 83), Джуниор (Салибюр, 70), Будимир (Кучо Эрнандес, 61).

Предупреждения: Будимир, 8. Серхио Рамос, 35. Модрич, 46. Менди, 80. Кроос, 87.

Судья: Мелеро Лопес.

24 июня. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

25 июня, четверг

«Эйбар» — «Валенсия» — 1:0 (1:0)

Гол: Кондогбья, 16 — в свои ворота.

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Корреа, Оливейра, Эскаланте, Экспосито, Педро Леон (Кристофоро, 79), Орельяна, Кике (Альварес, 90), Шарлес (Серхио Энрич, 78).

«Валенсия»: Силлессен, Васс (Флоренци, 62), Мангала, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Солер (Гамейро, 46), Родриго, Гонсалу Гедеш (Черышев, 62), Торрес (Гомес, 84).

Предупреждения: Эскаланте, 26. Мангала, 59. Шарлес, 74. Серхио Энрич, 81. Орельяна, 83.

Удаление: Мангала, 89.

Судья: Хайме Латре.

25 июня. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

«Бетис» — «Эспаньол» — 1:0 (0:0)

Гол: Бартра, 48.

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди, Педраса (Алекс Морено, 90+2), Эмерсон (Барраган, 84), Гуардадо (Аленья, 90+1), Каналес, Фекир (Виллиам Карвалью, 80), Родригес, Борха Иглесиас (Лорен Морон, 81).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Налду, Авила (Гомес, 79), Педроса, Итурраспе (Мелендо, 56), Дардер, Рока, Эмбарба (Вильяэрмоса, 79), Кальери (У Лэй, 56), Кампусано (Рауль де Томас, 56).

Предупреждения: Авила, 10. Родригес, 28. Педроса, 35. Педраса, 69. Налду, 73. Борха Иглесиас, 76. Дардер, 79. Эмерсон, 82.

Судья: Мартинес Мунуэра .

25 июня. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».