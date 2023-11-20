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Витсель хочет продлить контракт с «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Хавбек «Атлетико» Аксель Витсель определился, где хочет продолжить карьеру, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, 34-летний футболист хочет остаться в Испании, несмотря на выгодное предложение клуба чемпионата Саудовской Аравии. Бельгиец хочет продлить контракт с «Атлетико».

Витсель перешел в клуб ла лиги летом 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

Аксель Витсель
ФК Атлетико
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
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11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
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Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
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