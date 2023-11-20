Витсель хочет продлить контракт с «Атлетико»

Хавбек «Атлетико» Аксель Витсель определился, где хочет продолжить карьеру, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, 34-летний футболист хочет остаться в Испании, несмотря на выгодное предложение клуба чемпионата Саудовской Аравии. Бельгиец хочет продлить контракт с «Атлетико».

Витсель перешел в клуб ла лиги летом 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах, в которых отметился одним забитым мячом.