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Торрес — о травме Гави: «Выглядело все очень плохо»

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес рассказал, что думает о травме полузащитника команды Гави, которую он получил в матче с Грузией (3:1)

«Огорчает травма Гави. Мы пока не знаем, насколько серьезно повреждение. Выглядело все очень плохо», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

По сведениям Diario AS, у 19-летнего испанца разрыв крестообразной связки, из-за чего он рискует выбыть на 6-8 месяцев и может пропустить чемпионат Европы и Олимпиаду в 2024 году.

Сборная Испании по футболу
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
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 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
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 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
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 5 : 1
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Барселона – Алавес
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