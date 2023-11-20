Торрес — о травме Гави: «Выглядело все очень плохо»

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес рассказал, что думает о травме полузащитника команды Гави, которую он получил в матче с Грузией (3:1)

«Огорчает травма Гави. Мы пока не знаем, насколько серьезно повреждение. Выглядело все очень плохо», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

По сведениям Diario AS, у 19-летнего испанца разрыв крестообразной связки, из-за чего он рискует выбыть на 6-8 месяцев и может пропустить чемпионат Европы и Олимпиаду в 2024 году.