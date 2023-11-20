Педри поддержал Гави: «Ты вернешься еще более сильным»

Полузащитник «Барселоны» Педри поддержал одноклубника Гави, получившего травму 19 ноября в матче за сборную Испании.

«Мы с тобой, брат. Желаю тебе сил. Я знаю, что ты вернешься еще более сильным, чем когда-либо был», — обратился Педри к Гави в соцсетях.