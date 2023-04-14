Винисиус признан лучшим игроком «Реала» второй месяц подряд

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим игроком команды в марте, сообщается на официальном сайте мадридцев. Футболист признан лучшим второй месяц подряд.

В марте 22-летний бразилец поучаствовал в 5 матчах, забил гол и отметился голевой передачей.

В этом сезоне ла лиги Винисиус провел 27 матчей в чемпионате Испании, забил 9 голов и сделав 6 ассистов.