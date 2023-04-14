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Сегодня, 13:30

Чемпионат Испании: «Хетафе» — «Барселона», «Валенсия» — «Севилья» и другие матчи 29-го тура

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Форвард «Валенсии» Эдинсон Кавани.
Фото Global Look Press
29-й тур чемпионата Испании по футболу.
Испания. Ла Лига. 29-й тур
14 апр, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Осасуна
Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 15:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Вальядолид
Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 17:15. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 19:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Эспаньол
Испания. Ла Лига. 29-й тур
15 апр, 22:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Реал
Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 15:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Эльче
Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 17:15. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона
Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 19:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Альмерия
Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Севилья
Испания. Ла Лига. 29-й тур
17 апр, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Мальорка

Расписание всех матчей чемпионата Испании по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь

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Сделает ли «Барселона» еще один шаг к чемпионству? На победу каталонцев в предстоящем матче с «Хетафе» можно поставить с котировкой 1.60, вероятность такого исхода — примерно 62%. Успех хозяев идет за 6.20 (12%), ничья — за 3.80 (26%).

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Источник: «Барселона» подписала полузащитника Гюндогана
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 3 2 53-9 72
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 28 9 8 11 42-42 35
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
15
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
16
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
17
 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
18
 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
19
 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
20
 Эльче 28 2 7 19 20-57 13
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.04 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
15.04 15:00
Вильярреал – Вальядолид
 - : -
15.04 17:15
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
15.04 19:30
Бетис – Эспаньол
 - : -
15.04 22:00
Кадис – Реал
 - : -
16.04 15:00
Жирона – Эльче
 - : -
16.04 17:15
Хетафе – Барселона
 - : -
16.04 19:30
Атлетико – Альмерия
 - : -
16.04 22:00
Валенсия – Севилья
 - : -
17.04 22:00
Сельта – Мальорка
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 16 3 1
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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