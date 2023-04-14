Стало известно, когда Педри вернется в строй «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Педри Лопес может вернуться в строй к матчу 30-го тура ла лиги против «Атлетико», сообщает Marca.

По данным источника, травмированный 16 февраля футболист, возобновил легкие тренировки. Однако в СМИ считают, что хавбек не успеет восстановиться к матчу.

«Барселона» 23 апреля сыграет с «Атлетико» на «Камп Ноу». Начало — в 17.15 мск.

В этом сезоне 20-летний испанец провел 21 матч в ла лиге, забив 6 голов.