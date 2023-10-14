Винисиус надеется однажды выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделилась мнением о «Золотом мяче». Бразилец заявил, что надеется в какой-то момент выиграть эту награду.

«Я надеюсь на это, но приоритетом является команда. Если я забью 60 голов, но мы ничего не выиграем, то как я могу выиграть «Золотой мяч», — цитирует игрока L'Equipe.

Церемония вручения награды состоится 30 октября в Париже (Франция).

Месси, Холанн, Мбаппе и Хвича номинированы на «Золотой мяч», всего в списке 30 футболистов