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14 октября, 23:26

Дани Алвес может признать вину в деле о сексуальном насилии, чтобы сократить срок своего заключения

Алина Савинова
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Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес может договориться с испанским судом о максимально возможном сокращении срока его заключения за сексуальные домогательства, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, для этого бразильцу нужно будет признать свою вину в деле об изнасиловании и выплатить жертве денежную сумму в качестве компенсации.

30 июля стало известно, что суд Барселоны предъявил бывшему защитнику сборной Бразилии обвинение в сексуальном насилии, посчитав, что собрано достаточно доказательств вины 40-летнего футболиста. Он находится под стражей с 20 января, когда был задержан в Испании. Бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес. По его словам, интимные отношения с девушкой были по обоюдному согласию.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/
Дани Алвес
Футбол
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5
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 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
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 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
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 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
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 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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