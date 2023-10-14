Модрич обсудит с руководством «Реала» свое будущее

Полузащитник Лука Модрид недоволен свои положением в «Реал» и в ближайшее время обсудит будущее с руководством.

По данным Relevo, хорват хочет покинуть в зимнее трансферное окно. У него есть предложения из Саудовской Аравии. Клуб «Интер Майами», в котором играет экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси, также интересуется им.

Контракт 38-летнего игрока рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне чемпионата Испании Модрич провел семь матчей без голевых действий.