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Сегодня, 14:49

Вингер «Вильярреала» Чуквуэзе заключил контракт с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе стал игроком «Милана», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 24-летний нигериец заключил с клубом пятилетний контракт. В ближайшее время о сделке объявят официально.

Ранее СМИ писали о том, что трансфер игрока будет стоить «Милану» 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач.

ФК Вильярреал
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