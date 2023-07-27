Вингер «Вильярреала» Чуквуэзе заключил контракт с «Миланом»

Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе стал игроком «Милана», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 24-летний нигериец заключил с клубом пятилетний контракт. В ближайшее время о сделке объявят официально.

Ранее СМИ писали о том, что трансфер игрока будет стоить «Милану» 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач.