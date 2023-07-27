Вингер «Вильярреала» Чуквуэзе заключил контракт с «Миланом»
Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе стал игроком «Милана», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 24-летний нигериец заключил с клубом пятилетний контракт. В ближайшее время о сделке объявят официально.
Ранее СМИ писали о том, что трансфер игрока будет стоить «Милану» 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне футболист провел 50 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач.
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3
|Атлетико
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|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
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|
5
|Вильярреал
|0
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|0
|0
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|0
|
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|0
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|0
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10
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|0
|0-0
|0
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11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
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|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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