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Сегодня, 16:19

Давид Сильва объявил о завершении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Давид Сильва.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва объявил об уходе из спорта.

37-летний испанец выложил объявление об уходе в своих социальных сетях.

Сильва выступал за «Реал Сосьедад» с 2020 года. Он провел за команду 93 матча, забил 7 мячей и отдал 18 голевых передач.

Ранее полузащитник играл за «Манчестер Сити», «Сельту», «Эйбар» и «Валенсию». Он четыре раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и пять раз становился победителем Кубка английской лиги. Также он дважды побеждал в Кубке Испании.

Кроме того, в активе Сильвы 35 мячей в 125 матчах за сборную Испании. С ней он становился чемпионом мира (2010) и два раза выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012).

Давид Сильва
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал Сосьедад
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