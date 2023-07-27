«Реал» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор товарищеского матча
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском предсезонном матче — 2:0.
Игра прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «НРГ».
За мадридцев забили Джуд Беллингем и Хоселу.
«Реал» проведет следующий матч в рамках американского турне 30 июля против «Барселоны». «Манчестер Юнайтед» на следующий день встретится с дортмундской «Боруссией».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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