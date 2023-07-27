Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:12

«Реал» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор товарищеского матча

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Реала» празднуют победу над «Манчестер Юнайтед».
Фото AFP

«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском предсезонном матче — 2:0.

Игра прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «НРГ».

За мадридцев забили Джуд Беллингем и Хоселу.

«Реал» проведет следующий матч в рамках американского турне 30 июля против «Барселоны». «Манчестер Юнайтед» на следующий день встретится с дортмундской «Боруссией».

0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
День Военно-морского флота отметят 30 июля
Дубль и голевая передача Месси принесли «Интер Майами» победу над «Атлантой»
СК возбудил дело о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Соколовской
Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме под Тулой
Судно с 3 тыс. автомобилей на борту загорелось у побережья Нидерландов
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти — о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Это был хороший матч. Все идет отлично»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
19
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 - : -
11.08 22:30
Севилья – Валенсия
 - : -
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости