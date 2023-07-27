«Реал» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор товарищеского матча

«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском предсезонном матче — 2:0.

Игра прошла в Хьюстоне (США) на стадионе «НРГ».

За мадридцев забили Джуд Беллингем и Хоселу.

«Реал» проведет следующий матч в рамках американского турне 30 июля против «Барселоны». «Манчестер Юнайтед» на следующий день встретится с дортмундской «Боруссией».