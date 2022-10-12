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12 октября, 09:30

Игорь Ледяхов: «В Испании делается все, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали»

Ледяхов считает, что в Испании делают все ради меньшего числа приезжающих россиян
Читать «СЭ» в
Игорь Ледяхов.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» и хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов рассказал о том, как поменялась жизнь в Испании после начала ситуации на Украине.

«Тяжело было. Испания надолго закрывалась. Большие проблемы были с прививками. Сейчас все восстановилось. Ковид ушел, теперь конфликт с Украиной разгорелся. Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

По словам 54-летнего российского специалиста, в Испании делают всё, чтобы меньше российских граждан приезжало в страну.

«С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощенный въезд из России в ЕС отменили. Делается все, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — добавил Ледяхов.

Последним местом работы Ледяхова была «Балтика», которую он покинул в декабре 2018-го. Специалист входил в тренерский штаб «Спартака» с 2008-го по 2009-й, а также с 2011 по 2013 год.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4851137-ledyahov-v-ispanii-delaetsya-vsyo-lish-by-priezzhalo-pomenshe-grazhdan-rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Игорь Ледяхов
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8
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1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 8 3 1 4 10-12 10
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
15
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
16
 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
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38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

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Севилья

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