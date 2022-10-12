Игорь Ледяхов: «В Испании делается все, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали»

Бывший футболист «Спартака» и хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов рассказал о том, как поменялась жизнь в Испании после начала ситуации на Украине.

«Тяжело было. Испания надолго закрывалась. Большие проблемы были с прививками. Сейчас все восстановилось. Ковид ушел, теперь конфликт с Украиной разгорелся. Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

По словам 54-летнего российского специалиста, в Испании делают всё, чтобы меньше российских граждан приезжало в страну.

«С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощенный въезд из России в ЕС отменили. Делается все, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — добавил Ледяхов.

Последним местом работы Ледяхова была «Балтика», которую он покинул в декабре 2018-го. Специалист входил в тренерский штаб «Спартака» с 2008-го по 2009-й, а также с 2011 по 2013 год.