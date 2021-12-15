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В «Реале» зафиксирована вспышка коронавируса, Модрич и Марсело сдали положительные тесты

14:11
Лука Модрич. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Лука Модрич. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич, а также защитник команды Марсело сдали положительные тесты на коронавирус, информирует официальный сайт мадридского клуба. Оба игрока изолированы, другие подробности не сообщаются.

«Реал» в следующем матче 19 декабря на своем поле примет «Кадис».

36-летний Модрич в этом сезоне провел 18 матчей и отдал 5 голевых передач. 33-летний Марсело провел всего 5 матчей.

Напомним, ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в английских клубах «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/12/15/comunicado-oficial

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное