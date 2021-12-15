Серхио Агуэро со слезами на глазах объявил о завершении карьеры
14:25
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро на пресс-конференции объявил о том, что завершает профессиональную карьеру.
30 октября 33-летнему футболисту стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Аргентинца заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии. В результате медицинского обследования форварду диагностировали сердечную аритмию.
Агуэро играл в составе каталонцев с мая 2021 года. Ранее форвард выступал за «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Индепендьенте».
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