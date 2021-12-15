Серхио Агуэро со слезами на глазах объявил о завершении карьеры

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро на пресс-конференции объявил о том, что завершает профессиональную карьеру.

30 октября 33-летнему футболисту стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Аргентинца заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии. В результате медицинского обследования форварду диагностировали сердечную аритмию.

«It's a very difficult moment ... it's for my health.»



— @aguerosergiokun pic.twitter.com/DYBjqqSQf2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021

Агуэро играл в составе каталонцев с мая 2021 года. Ранее форвард выступал за «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Индепендьенте».