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Серхио Агуэро со слезами на глазах объявил о завершении карьеры

14:25
Серхио Агуэро.
Серхио Агуэро.
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро на пресс-конференции объявил о том, что завершает профессиональную карьеру.

30 октября 33-летнему футболисту стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Аргентинца заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии. В результате медицинского обследования форварду диагностировали сердечную аритмию.

Агуэро играл в составе каталонцев с мая 2021 года. Ранее форвард выступал за «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Индепендьенте».

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Анна Горшкова все материалы автора

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