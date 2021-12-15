Футболисты «Манчестер Юнайтед» должны сегодня вернуться к тренировкам после вспышки коронавируса в команде
13:30
Футболисты «Манчестер Юнайтед» сегодня должны вернуться к тренировкам на клубной базе после вспышки коронавируса в команде, сообщает BBC.
По информации источника, игроки «красных дьяволов» повторно сдали тесты на коронавирус. Те, чей тест дал отрицательный результат, смогут начать тренировки.
В понедельник, 13 декабря, в «Манчестер Юнайтед» сообщили о вспышке коронавируса, однако в клубе не уточнили конкретное число заразившихся. Все заболевшие были помещены на карантин, из-за инцидента не состоялся матч 17-го тура АПЛ между «МЮ» и «Брентфордом», который должен был пройти 14 декабря.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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