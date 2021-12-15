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Футболисты «Манчестер Юнайтед» должны сегодня вернуться к тренировкам после вспышки коронавируса в команде

13:30
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» сегодня должны вернуться к тренировкам на клубной базе после вспышки коронавируса в команде, сообщает BBC.

По информации источника, игроки «красных дьяволов» повторно сдали тесты на коронавирус. Те, чей тест дал отрицательный результат, смогут начать тренировки.

В понедельник, 13 декабря, в «Манчестер Юнайтед» сообщили о вспышке коронавируса, однако в клубе не уточнили конкретное число заразившихся. Все заболевшие были помещены на карантин, из-за инцидента не состоялся матч 17-го тура АПЛ между «МЮ» и «Брентфордом», который должен был пройти 14 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/59664392

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Иван Торопцев все материалы автора

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